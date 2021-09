UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bình Định năm 2021 với tổng kinh phí thực hiện 35 tỷ đồng.

Mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng CNTT để đảm bảo triển khai có hiệu quả mô hình Chính quyền điện tử/Chính quyền số, đô thị thông minh. Hình thành các thành phần cơ bản của dịch vụ đô thị thông minh, hướng đến xây dựng đô thị thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên địa bàn. Đồng thời nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Kế hoạch nêu rõ:

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: Duy trì, xây dựng phát triển hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. Trên 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử. Tối thiểu 70% hồ sơ công việc của sở, ban, ngành, 50% hồ sơ công việc cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Quy hoạch của TP Quy Nhơn thông thoáng, khoa học, tầm nhìn hướng ra biển. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 20% số người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên...

Đối với bảo đảm an toàn thông tin mạng: 100% máy chủ, máy trạm của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được cài đặt giải pháp phòng chống mã độc. Trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 2 trở lên trên địa bàn tỉnh được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin. 100% hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh được giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Để thực hiện hiệu quả, Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ chính: Hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển các ứng dụng CNTT, dịch vụ; bảo đảm an toàn thông tin mạng và đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Kiểm tra, giám sát và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngân Giang