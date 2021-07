Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy còn một số khó khăn, hạn chế nhất định nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã rất quyết liệt trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có vai trò của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Thao cùng tập thể Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhờ đó Bình Dương duy trì tốt kết quả phát triển; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó khăn nhưng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Bình Dương đạt 17.088 triệu USD, tăng 47,2% so với cùng kỳ, các mặt hàng xuất khẩu tăng khá cao so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,23% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,23%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,8%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 22,6%, tổng chi ngân sách địa phương giảm 3,5%... Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê năm 2020; trở lại top 10 và xếp hạng 4 các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng PCI năm 2020; xếp hạng thứ 4 cả nước, đứng đầu khu vực phía Nam về Chỉ số cải cách hành chính…