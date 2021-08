Sau cuộc họp trực tuyến sáng 18/8 về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, Bình Dương quyết định thực hiện biện pháp mạnh tay, triệt để khống chế dịch tại TX.Tân Uyên và TP. Thuận An.

Sáng 18/8, ông Võ Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì cuộc họp trực tuyến với 09 huyện, thị, thành phố về tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp

Thông tin tại cuộc họp cho biết, ở đợt xét nghiệm diện rộng lần 2 đang triển khai, cho thấy TP.Thuận An và TX.Tân Uyên đều có tỷ lệ F0 tăng rất cao, đặc biệt là Thuận An (số ca mắc phát hiện qua xét nghiệm diện rộng lần 1 dưới 2%; lần 2 là 12,7%; khu vực ổ dịch nhà trọ có nơi lên đến 15%). Tại thị xã Tân Uyên số ca mắc diện rộng lần 1 dưới 1,2%, lần 2 là 3,6%; dịch bệnh diễn biến phức tạp, nếu không có biện pháp quyết liệt sẽ giống như tình trạng của Thuận An hiện nay.

​Bình Dương: Khóa chặt TP. Thuận An và TX. Tân Uyên để dập dịch

Lý giải về nguyên nhân số ca mắc tăng cao, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cho rằng: "Xét nghiệm lần 1 triển khai chậm, 12 ngày mới xong để quay lại xét nghiệm lần 2, nên số ca F0 nhân lên liên tục theo cấp số nhân; mật độ công nhân nhà trọ, đặc biệt ở khu vực Thuận An rất đông, các phòng ở sát nhau, diện tích hẹp, một số nhà trọ sử dụng nhà vệ sinh chung, dễ dàng lây chéo trong nhà trọ. Việc giám sát thực hiện Chỉ thị 16 có thể chưa thực sự nghiêm hoặc không đủ lực lượng giám sát dẫn tới chưa đảm bảo nhà cách nhà, người cách người, nhất là khu nhà trọ công nhân".

Ông Nam nhấn mạnh: "TP. Thuận An sát ngay cạnh TP.Thủ Đức và quận 12 của TP.Hồ Chí Minh nên bị ảnh hưởng và bị nhiễm rất sâu, rộng, do đó cần phải kiên trì, quyết liệt dùng mọi biện pháp, kể cả các biện pháp rất mạnh".

Theo TS.BS Trần Quang Cảnh – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học y tế kỹ thuật Hải Dương: "Chiến lược vẫn là giãn cách, cách ly; xét nghiệm. Cần chuẩn bị đủ vật tư để đáp ứng tiến độ lấy mẫu. Phối hợp giữa chính quyền địa phương với đơn vị lấy mẫu. Để lấy triệt để tránh lây nhiễm, chính quyền địa phương cần tổ chức địa điểm, vận động toàn bộ người dân lấy mẫu, khi đó mới đảm bảo không còn F0 trong cộng đồng".

Giải pháp được các chuyên gia Bộ Y tế kiến nghị tại cuộc họp là tăng cường Chỉ thị 16+ đối với TP. Thuận An và TX. Tân Uyên cho tới ngày 30/8. Tiếp tục yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau trên toàn địa bàn TP. Thuận An, TX. Tân Uyên. Huy động lực lượng Quân đội, Công an tuần tra liên tục đảm bảo "nhà cách nhà, người cách người", đặc biệt lưu ý nhà trọ.

Quản lý nghiêm ngặt chốt chặn, căng dây ngăn cách giữa vùng xanh-vàng-đỏ, khoá chặt ổ dịch ở vùng đỏ, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Cung ứng thực phẩm trực tiếp, bán thực phẩm thiết yếu tại "ổ dịch vùng đỏ".

Riêng đối với Thuận An, trường hợp cần thiết phải triển khai mạnh hơn thì yêu cầu người dân không ra khỏi nhà và "tạm dừng tất cả các hoạt động" trên địa bàn trong vòng 1-2 tuần. Chỉ cho người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, cấp cứu, khám, chữa bệnh, đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân (bưu chính, phân phối lương thực, thực phẩm, dịch vụ cung ứng điện, nước, thông tin, viễn thông, cán bộ công chức… được ra đường).

Đồng thời đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng nhiều lần để phát hiện các ổ dịch mới, tách F0 tại các ổ dịch và cộng đồng. Tiến hành xét nghiệm 3 ngày/1 lần trên toàn TP.Thuận An, TX.Tân Uyên (xét nghiệm liên tiếp 3 lần liên tục, không dừng, không chậm trễ). Lực lượng lấy mẫu tại TP.Thuận An dự kiến 400 tổ, 50 tổ dự phòng; TX. Tân Uyên 385 tổ.

Dồn lực tập trung chữa các ca bệnh nặng

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Bình Dương trong mấy ngày qua, để không quá tải gây áp lực tại các cơ sở chữa trị, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đề nghị các địa phương rà soát bệnh nhân đủ điều kiện cho xuất viện, gom các khu cách ly dồn lại đưa về khu cách ly lớn, mở rộng khu điều trị tầng 2 dồn nhân lực tập trung chữa các ca bệnh nặng.

BS Hiếu lưu ý, các địa phương tập trung điều trị ngay từ đầu phải trang bị đầy đủ thuốc, oxy không để tình trạng bệnh nhân ở tầng 1 tử vong, nắm chắc công tác điều trị tại tầng 1, tầng 2. Công tác điều trị, chuyển viện phải phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến.

Đối với TP.Thuận An, hiện có 33 khu cách ly điều trị bệnh nhân tầng 1, yêu cầu địa phương rà soát bệnh nhân sau 7 ngày test kết quả âm tính cho về nhà theo dõi để gom lại còn 20 khu cách ly. Mở rộng điều trị tầng 2 thêm 96 giường. Thuận An cần phối hợp chuyển bệnh nhân sang các địa phương khác khi các địa phương vùng xanh còn trống giường bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề nghị TX. Tân Uyên áp dụng mô hình điều trị giống như TP.Thuận An, tập trung điều trị sớm cho bệnh nhân tại các khu cách ly, có kế hoạch cho ra viện sớm với bệnh nhân đủ điều kiện.

Đối với TX. Bến Cát, ngay trong tuần này tập trung mở rộng 20 giường điều trị cho bệnh nhân tầng 2. Huyện Bàu Bàng có số lượng bệnh nhân không cao, cần thu gọn các khu cách ly đưa lực lượng y, bác sĩ vào bệnh viện dã chiến.

Huyện Bắc Tân Uyên sẽ đóng vai trò vùng đệm chi viện, hỗ trợ cho TX. Tân Uyên.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh- ông Võ Văn Minh yêu cầu các địa phương quán triệt những giải pháp đề xuất của của các chuyên gia Đoàn công tác hỗ trợ của Bộ Y tế. Cần tập trung là công tác xét nghiệm đối với từng vùng đỏ, vùng xanh. Đối với công tác điều trị, các địa phương chủ động về oxy, thuốc điều trị. Tập trung lực lượng xét nghiệm, bằng mọi cách để xác định F0, có giải pháp kịp thời giảm tỷ lệ tử vong.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu 02 địa phương TX.Tân Uyên và TP. Thuận An thực hiện biện pháp mạnh tay, triệt để khống chế dịch. Tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể" . ​

Cửu Long