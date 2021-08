Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã thông qua Kế hoạch xây dựng "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19, đưa Bình Dương trở về trạng thái "bình thường mới" từ 01/9.​

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh khẩn trương thiết lập vùng "vùng xanh" và "vùng đỏ" để tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phù hợp với từng vùng, quyết tâm đến ngày 15/8/2021 đưa "vùng xanh" trở lại hoạt động trạng thái bình thường trong điều kiện mới và đến ngày 30/8/2021 đưa "vùng đỏ" và toàn bộ tỉnh Bình Dương về trạng thái hoạt động bình thường trong điều kiện mới.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu để Ban Chỉ đạo quyết định thành lập 02 Tổ đặc biệt trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch đối với "vùng xanh" (các huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và thị xã Bến Cát) và "vùng đỏ" (các thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và thị xã Tân Uyên). Trong đó, phân ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Tổ trưởng Tổ đặc biệt chỉ đạo "vùng đỏ"; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ đặc biệt chỉ đạo "vùng xanh". Cơ cấu thành phần các tổ gồm: Quân sự, Công an, Y tế, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cơ quan có liên quan, các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Hai Tổ trưởng Tổ đặc biệt có toàn quyền quyết định trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để sớm dập dịch, cắt dịch đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong đó, chỉ đạo thực hiện thật nghiêm Chỉ thị 16; nâng cao hơn nữa khả năng thu dung điều trị bệnh nhân F0, hạn chế mức thấp nhất và không để bệnh nhân tử vong tại nhà, khu cách ly. Tập trung mọi nguồn lực, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhanh nhất, đảm bảo an toàn, hiệu quả đúng tiến độ đề ra. Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Đồng thời kiện toàn nâng chất Tổng đài 1022 gắn với hoạt động của Nhóm bác sỹ tư vấn sức khỏe; nâng cao chất lượng của các đội phản ứng nhanh ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, có cơ chế phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát 113 để đáp ứng được cả 3 mục tiêu: Ứng cứu kịp thời các vấn đề, tình huống sức khỏe; nhu cầu về lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu của người dân; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối các khu vực cách ly, phong tỏa.

Đẩy mạnh hơn nữa tốc độ, hiệu quả triển khai các gói chính sách an sinh xã hội của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo các khoản kinh phí hỗ trợ và các phần quà phải được đến đúng tay từng đối tượng một cách nhanh nhất. Cho ngừng hoạt động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn không đảm bảo theo đúng các quy định về phòng, chống dịch. Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ, đồng thuận cùng tham gia thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Cửu Long