Tại cuộc họp chiều 26/8, tỉnh Bình Dương đã thông qua Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội sau thời gian giãn cách xã hội.

Trên cơ sở nhận định tình hình, kịch bản tăng trưởng quốc gia và tình hình thực tế của địa phương với tinh thần phấn đấu thực hiện từng chỉ tiêu, lĩnh vực ở mức cao nhất, trong những tháng còn lại của năm 2021, Bình Dương tập trung triển khai vào 05 nhóm giải pháp: Phục hồi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển; tạo đột phá trong cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong nửa đầu năm, kinh tế của tỉnh tăng trưởng tốt, riêng tháng 7 và 8 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do đó ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong khó khăn vẫn có nhiều doanh nghiệp nỗ lực duy trì sản xuất vừa đảm bảo các phương án phòng, chống dịch. Những tháng còn lại trong năm 2021, nếu tỉnh sớm khống chế được dịch bệnh, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2021 vẫn cơ bản thực hiện được".

Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn cho các dự án đang triển khai thực hiện và giải ngân năm 2021 là 13.606 tỷ 590 triệu đồng. Kết quả, kế hoạch năm 2020 kéo dài sang năm 2021, tổng giá trị giải ngân đến 15/08/2021 là 335 tỷ 608 triệu đồng, đạt 26,8% kế hoạch; ước giá trị giải ngân đến 31/12/2021 là 426 tỷ 799 triệu đồng, đạt 34,1% kế hoạch.

Đối với kế hoạch giao trong năm 2021, tổng giá trị giải ngân đến 15/08/2021 là 2.656 tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch; ước giá trị giải ngân đến 31/12/2021 là 9.680 tỷ 362 triệu đồng, đạt 78,3% kế hoạch. Dự kiến sẽ khởi công một số công trình trọng điểm như: Trung tâm Hành chính huyện Bắc Tân Uyên, đường Lê Chí Dân (TP.Thủ Dầu Một), cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2),...

Tinh thần trong những tháng cuối năm 2021, Bình Dương tăng cường công tác thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc dự án bằng các hình thức trực tuyến. Đẩy mạnh công tác lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc, đi lại và hội họp giữa các địa phương. Rà soát, điều chỉnh và kiên quyết cắt bỏ, tạm ngừng các dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả, chưa cân đối được nguồn vốn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Võ Văn Minh lưu ý, trước mắt triển khai thần tốc hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng các cơ sở sản xuất, khu, cụm công nghiệp sản xuất an toàn; về lâu dài cần tập trung triển khai hiệu quả 05 giải pháp trọng tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư. UBND đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, đồng thời yêu cầu Sở triển khai những giải pháp giải quyết các vướng mắc đầu tư công, khai thông nguồn vốn, chuẩn bị tốt xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp phải quản lý tốt các trường hợp F0 trong doanh nghiệp, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho công nhân…​​

Cửu Long