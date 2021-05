Hôm 20/5, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho hay, lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội).

Cụ thể, tính đến 15/5, Bình Dương đã thu hút 1 tỷ 252 triệu USD vốn FDI, bằng 159% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, 27 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, bằng 52% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt gần 289 triệu USD, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2020; 13 lượt dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư, bằng 27% so với cùng kỳ; 51 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, bằng 24% so với cùng kỳ, bằng 64% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp FDI tại Bình Dương.

Lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội) với 3.974 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt 36,5 tỷ USD, chiếm khoảng 9% tổng vốn đầu tư cả nước.

Theo đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đạt 964 triệu USD, chiếm 77% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn 229,4 triệu USD, chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, vận tải, xây dựng.

Trong những năm qua tỉnh Bình Dương đã có nhiều cố gắng trong việc tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển./.

Cửu Long