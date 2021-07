Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 174/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo nội dung của thông báo: Trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại cục bộ một số địa phương lân cận. Tại Bình Dương, có thể tiêp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, đòi hỏi Bình Dương phải tiếp tục bám sát, nắm chắc tình hình, có giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, không để đứt gãy các hoạt động kinh tế. Dịch bệnh lây lan thời gian qua có nguyên nhân khách quan và cả nguyên nhân chủ quan, cần phải đánh giá nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân chủ quan, đúc rút thành bài học kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tiễn đang diễn ra tại tỉnh Bình Dương.

Mục tiêu đặt ra đối với tỉnh Bình Dương là: Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, không để phát sinh, lây lan trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra; ổn định chính trị, bảo đảm an toàn, an dân, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và kết thúc năm học 2020-2021 an toàn, hiệu quả.

Tập trung nguồn lực cần thiết cho phòng, chống dịch

Để thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ, giải pháp là thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đây là nhiệm vụ khó khăn, thách thức nhưng phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện; tùy theo diễn biến tình hình thực tế, Tỉnh cần lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với từng nhiệm vụ (phòng, chống dịch hoặc sản xuất kinh doanh, hoặc đồng thời thực hiện như nhau cả hai nhiệm vụ). Trong tình hình hiện nay, phải ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực cần thiết cho phòng, chống dịch để ngăn chặn, đẩy lùi, dập dịch nhanh nhất có thể, nhanh chóng ổn định tình hình để phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Phải kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả chiến lược “5K+vaccine” và ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi trong phòng, chống dịch bệnh.

Bình Dương phải xây dựng kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ nguy cơ dịch bệnh cao hơn nữa cho các tình huống xấu hơn nữa khi có thêm nhiều ca bệnh và dịch lây lan trên diện rộng. Trong đó, phải tiếp tục quản lý chặt chẽ, đúng quy định các khu cách ly, không để lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng và không để lây chéo trong khu cách ly; đối với điều trị, chăm sóc bệnh nhân phải áp dụng tổng hợp 4 yếu tố: Y học, khoa học, tâm lý học và xã hội học.

Căn cứ tình hình dịch tễ để xác định địa bàn, khu vực phong tỏa, cách ly, không cực đoan cách ly, giãn cách xã hội ở phạm vi rộng khi chưa cần thiết, nhưng thấy khả năng dịch tễ phức tạp, khó kiểm soát thì phải thực hiện các biện pháp mạnh hơn nhưng phải “khóa chặt” nơi có ổ dịch, không máy móc áp dụng theo đơn vị hành chính. Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải chủ động, linh hoạt, phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch và bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân và các hoạt động kinh tế-xã hội. Bình Dương phát huy cao tinh thần tự lực, tự cường, “4 tại chỗ”, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn và đối tượng quản lý, căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể để tự quyết định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Khẩn trương khoanh vùng, cách ly và thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Huy động các trường y, bệnh viện, lực lượng quân đội trên địa bàn để thực hiện xét nghiệm nhanh; tăng cường làm việc trực tuyến. Căn cứ tình hình cụ thể, nghiên cứu thay đổi chiến lược cách ly cho phù hợp; xây dựng, chuẩn bị kịch bản giả thiết cho tình huống xấu; thiết lập các chương trình truyền hình để các chuyên gia hướng dẫn, tư vấn cho nhân dân nói chung và nhất là các đối tượng cách ly tại nhà. Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng quy trình, quy định thực hiện việc cách ly tại nhà đối với F1 phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương, bảo đảm đúng quy trình, có kiểm soát.

Cách ly ngay tại cơ sở sản xuất theo tinh thần vừa sản xuất vừa chiến đấu với dịch bệnh

Các doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, có phương án cách ly ngay tại cơ sở sản xuất theo tinh thần vừa sản xuất vừa chiến đấu với dịch bệnh, nhất là tại các khu công nghiệp, phát huy tinh thần chủ động, áp dụng nhiều phương thức phù hợp; thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh việc thực hiện của doanh nghiệp, bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường, chủ động thực hiện hiệu quả việc phối hợp, tạo mối liên kết chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về công tác quản lý người dân di chuyển, lưu trú và lưu thông hàng hóa để làm tốt công tác phòng, chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng, bao gồm cả kịch bản trong điều kiện xấu hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không để bị động, bất ngờ.

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giải ngân đầu tư công. Rà soát, ưu tiên tập trung vốn cho các dự án có thể hoàn thành nhanh, đưa vào sử dụng, chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân nhanh, kiên quyết cắt giảm những dự án không hiệu quả, đã kéo dài nhiều năm. Đối với các dự án hạ tầng, cần chủ động khai thác quỹ đất hiện có và giá trị gia tăng của quỹ đất khi có các dự án hạ tầng.

Tranh thủ thời cơ khi có dịch để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương và của từng ngành; chuyển đổi sang nền kinh tế số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phục vụ nhân dân, khuyến khích, tạo điều kiện người dân cùng tham gia.

Tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện đi đôi với kiểm tra, giám sát và huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tái cơ cấu đội ngũ lao động, không để đứt gãy chuỗi cung ứng về lao động (phân chia ca làm việc, nâng cao tay nghề, năng lực...).

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội: tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng 7,23%; sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, tăng 8,23%; kim ngạch xuất khẩu tăng 47,2%, kim ngạch nhập khẩu tăng 43,4%; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài tăng so với cùng kỳ. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và thực hiện tốt, nhất là việc chăm lo cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; công tác giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân đạt được kết quả quan trọng; đặc biệt, tỉnh Bình Dương không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của cả nước.

Cửu Long