Chiều 4/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nghe Bộ Y tế và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam báo cáo về một số nội dung liên quan đến dự thảo Chiến lược Dinh dưỡng quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, việc thực hiện Chiến lược Dinh dưỡng quốc gia giai đoạn 2011-2020 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Các can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở Việt Nam đạt được hiệu quả bền vững. Điển hình, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em Việt Nam đã giảm từ mức 46,9% vào năm 1994 xuống mức trung bình 29,3% vào năm 2010, sau đó xuống mức dưới 20% vào năm 2020. Mức tăng trưởng chiều cao đạt được của nam thanh niên Việt Nam hiện nay khoảng 1,68m, vượt mục tiêu 1,67m đã đề ra trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020...

Từ những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, những thành tựu trong việc cải thiện dinh dưỡng cho người dân Việt Nam đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Chiến lược Dinh dưỡng quốc gia cần đặt mục tiêu cao hơn để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe người dân

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, tình trạng thiếu dinh dưỡng vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở các khu vực khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên bị thiên tai... Cùng với đó, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; xu hướng bệnh thừa cân, béo phì ở trẻ em tại nhiều đô thị; bệnh mãn tính có liên quan đến dinh dưỡng như tim mạch, chuyển hóa... có dấu hiệu gia tăng. Do vậy, bên cạnh nỗ lực suy giảm suy dinh dưỡng thấp còi, cần phải phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng gia tăng của bệnh thừa cân, béo phì, quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm…

Tại buổi làm việc, các chuyên gia cho rằng Chiến lược Dinh dưỡng quốc gia giai đoạn 2021-2030 cần đặt mục tiêu cao hơn, mạnh mẽ hơn. Việc cải thiện chế độ dinh dưỡng cần kết hợp với nhiều giải pháp khác như vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, chất lượng không khí… Khu vực nông thôn, miền núi cần có những cách làm mới đảm bảo cho trẻ em được hưởng chế độ chăm sóc, ăn uống đầy đủ, phù hợp với điều kiện thực tế ở các địa phương.

“Đề ra định hướng chung nhưng phải có mục tiêu riêng, cụ thể cho từng khu vực, địa phương khác nhau”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng nêu rõ, cùng với nguồn lực nhà nước, việc thực hiện chiến lược dinh dưỡng trong giai đoạn mới cần có giải pháp cụ thể nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng, xã hội với sự điều phối chung của Bộ Y tế.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Y tế khẩn trương triển khai Chương trình sức khỏe Việt Nam với 3 mục tiêu cụ thể: Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe người dân; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến với sức khỏe, phòng, tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng; thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại tuyến y tế cơ sở, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Mai Anh