Hôm nay, 2/6/2021, Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương đã họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổng công ty điện lực trực thuộc về công tác cấp điện và tăng cường dịch vụ khách hàng.

Đảm bảo cấp điện an toàn liên tục

Tại cuộc họp, các Tổng công ty Điện lực thuộc EVN đã báo cáo ngắn gọn về tình hình cung cấp điện cho khách hàng; công tác truyền thông; chăm sóc khách hàng, đặc biệt là thông tin kịp thời về chỉ số tiêu thụ điện; việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh qua các kênh; chủ động phúc tra cho khách hàng có chỉ số tiêu thụ điện tăng từ 30% so với kỳ trước; hỗ trợ khách hàng phát hiện, khắc phục nguy cơ rò rỉ điện, chạm chập, nguy cơ cháy nổ; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm…

Đối với việc ghi chỉ số công tơ, các đơn vị đã thực hiện theo đúng quy định của Tập đoàn gắn với trách nhiệm của người phụ trách, cá nhân; thường xuyên quán triệt, rút kinh nghiệm từ các năm trước; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm không để xảy ra sai sót. Trường hợp có sai sót do nguyên nhân chủ quan, đã chủ động, kịp thời xử lý, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Cục Điều tiết Điện lực ghi nhận những nỗ lực của EVN từ đầu năm đến nay đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho các phụ tải, nhất là dịp bầu cử, các kỳ thi và mùa nắng nóng; Ứng dụng nhiều phần mềm mang lại tiện ích cho khách hàng, góp phần đảm bảo phòng chống dịch, vừa giúp khách hàng sử dụng điện hiệu quả; Bên cạnh đó, EVN cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, để làm tốt công tác cấp điện trong mùa nắng nóng, Cục Điều tiết Điện lực đề nghị EVN thường xuyên kiểm tra kỹ thuật, phát hiện, xử lý kịp thời hệ thống điện; Trường hợp ngừng cấp điện do sự cố bất khả kháng thì phải ưu tiên các phụ tải theo thứ tự ưu tiên đã được chính quyền các cấp phê duyệt, nhất là cơ sở thu dung, điều trị covid -19; Tăng cường truyền thông về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn hiệu quả với những cách làm sáng tạo; Chú trọng công tác dịch vụ khách hàng; nhanh chóng xác minh các phản ánh của khách hàng về chỉ số tiêu thụ điện, hoá đơn tiền điện tăng bất thường, phản hồi chính xác cho khách hàng. Nếu có sai sót do lỗi chủ quan, cần xử lý kịp thời…

Tiêu thụ điện tăng rất mạnh

Thống kê cho thấy, điện thương phẩm toàn EVN tháng 5/2021 đạt 19.696 triệu kWh, tăng trưởng 15,54% so với cùng kỳ. Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, điện thương phẩm đạt gần 90,5 tỷ kWh, tăng 8,46% so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, do nắng nóng gay gắt đã làm tiêu thụ điện tăng rất mạnh. Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc ngày 1/6/2021 tiếp tục lập kỷ lục mới với con số là 880,3 triệu kWh – tăng tới gần 25% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng hơn 15% so với trung bình tuần trước đợt nóng.

Nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm các thiết bị trên lưới điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm dẫn đến nguy cơ xảy ra các sự cố cục bộ trên lưới điện.

Trước tình hình này, EVN đã có chỉ đạo các Tổng công ty/công ty, đơn vị điện lực, một mặt tăng cường các giải pháp cấp điện an toàn liên tục cho khách hàng trong mùa nắng nóng; Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm vào quản lý, vận hành, nhất là các phần mềm giúp khách hàng giám sát tiêu dùng điện, ước tính tiền điện tiêu thụ; Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc ghi chỉ số công tơ, tính toán hoá đơn tiền điện theo quy định; tăng cường truyền thông về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; Chú trọng công tác tiếp nhận xử lý, giải quyết kịp thời các thông tin liên quan đến dịch vụ điện (nhất là chỉ số công tơ, hoá đơn) của khách hàng phản ánh.

EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể là buổi trưa từ 11h30 đến 15h00, buổi tối từ 20h00 đến 23h00. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở 27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, cháy nổ về điện.

