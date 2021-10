Ngày 14/10/2021, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy (AMMD) lần thứ 7 do Campuchia tổ chức theo hình thức trực tuyến.