Cụ thể, riêng tháng 5/2020, cơ quan chức năng đã chi trả trợ cấp BHXH một lần cho hơn 6,1 ngàn người, tăng 55% so với tháng 4. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có hơn 22,8 ngàn người đã lãnh tiền trợ cấp BHXH một lần, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019. Số người hưởng BHTN từ đầu năm đến nay là hơn 16 ngàn người, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến cuối tháng 5/2020, Đồng Nai có gần 2,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và hơn 8,4 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 2,4 triệu người tham gia BHYT, giảm 88,8 ngàn người so với cuối năm 2019, đạt tỷ lệ bao phủ 83,7% dân số (đã bao gồm lực lượng vũ trang), thấp hơn 6,3% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn 7% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 777 ngàn người, giảm 55,2 ngàn người so với cuối năm 2019, chiếm 46,4% lực lượng lao động.

Số người tham gia BHTN là 758,2 ngàn người, giảm 54,4 ngàn người so với cuối năm 2019, chiếm 44,8% lực lượng lao động.

Số người tham gia BHXH tự nguyện là hơn 8,4 ngàn người, thấp hơn 810 người so với cuối năm ngoái.

Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành cho biết, để thực hiện đạt các chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong năm nay, lãnh đạo BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn chủ động tham mưu những giải pháp cụ thể, phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh nắm tình hình “sức khỏe” của các đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó để có giải pháp hỗ trợ, vận động đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đồng thời báo cáo kịp thời những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện cho lãnh đạo tỉnh để tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng hỗ trợ BHXH tỉnh thực hiện bù đắp số lượng đối tượng sụt giảm trong thời gian qua.

Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với Cục Thuế Đồng Nai thống kê số doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Sau đó sẽ đến tận doanh nghiệp, đơn vị để thông báo, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện trích nộp số tiền vào quỹ hưu trí, tử tuất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chính sách an sinh xã hội của tỉnh và tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân.

Đối với những đơn vị không chấp hành đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động hoặc không ký biên bản làm việc, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất và xử lý vi phạm theo quy định. Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, sẽ kiến nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh; cung cấp danh sách những đối tượng đến hạn đóng BHXH tự nguyện, BHYT, giao chỉ tiêu đến các đại lý thu, BHXH, BHYT cấp huyện để tuyên truyền, đôn đốc, vận động người dân tham gia xuyên suốt, không bỏ ngang giữa chừng.

Thúy Hạnh