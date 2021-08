Đồng Tháp hướng dẫn cụ thể nhằm giúp các doanh nghiệp triển khai hoạt động theo phương án “4 tại chỗ” nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất, kinh doanh.

Sở Công Thương Đồng Tháp vừa có hướng dẫn thực hiện Phương án tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Phương án 247/PA-UBND) nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Công nhân lao động Công ty TNHH Minh Thắng Sa Đéc được tiêm vaccine.

Trong đó, yêu cầu DN hoạt động sản xuất thực hiện theo “4 tại chỗ” phải ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời yêu cầu DN tập trung đảm bảo an toàn lao động; đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Trong thực hiện, DN phải xây dựng bản đồ chung sống an toàn với Covid-19; bản đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19; thực hiện bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 với người lao động, với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, DN phải đảm bảo quy định “ở tại chỗ” gồm: bố trí nơi lưu trú tập trung hoặc nơi lưu trú dã chiến tại DN (ưu tiên thực hiện). Nơi lưu trú tập trung gồm: khu ký túc xá công nhân; khách sạn, nhà nghỉ; khu nhà trọ và khu nhà ở chỉ dành cho người lao động của DN. Nơi lưu trú tập trung chỉ lưu trú người lao động của DN, không bố trí chung với lao động DN khác hoặc hộ gia đình, người dân.

Ngoài ra, về y tế tại chỗ, yêu cầu DN phải thành lập bộ phận chuyên môn y tế có năng lực để thực hiện test sàng lọc. Trong điều kiện DN chưa có bộ phận y tế thì phải thành lập bộ phận y tế, tuyển dụng cán bộ y tế hoặc ký hợp đồng với tổ chức y tế làm việc cho công ty (có thể ký hợp đồng với Trung tâm y tế địa phương, Trạm y tế xã, bệnh viện hoặc cơ sở y tế tư nhân có đủ năng lực) nhằm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện xét nghiệm đầu vào cho lao động trước khi đưa lao động vào làm việc tại nhà máy (xét nghiệm 2 lần RT-PCR có kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 cách 5 ngày). Đồng thời có kế hoạch xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho người lao động. Bố trí ít nhất một phòng cách ly tạm thời F0 và một phòng cách ly tạm thời F1 ngay tại DN, vị trí phòng cách ly cách xa các khu vực sản xuất, nơi ăn, nơi nghỉ của lao động...

