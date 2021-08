Chiều 17/8, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ nhiều nội dung về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, đặc biệt là quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 để Đồng Tháp tiếp tục vươn lên thực hiện các mục tiêu đã đề ra.





Đồng lòng, chung sức, quyết tâm chống dịch

Thông tin từ kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X cho hay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, Đồng Tháp đã đạt được những kết quả khả quan. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt mức tăng trưởng cao, GRDP tăng 4,44%, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, Chỉ số PCI, PAPI, PAR Index giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước, thu ngân sách đạt tỷ lệ cao, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 30%. Doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động tăng 28%.

Với đà tăng trưởng này, lẽ ra 6 tháng cuối năm này là thời điểm để Đồng Tháp tăng tốc vươn lên, nhưng, biến chủng Delta có tốc độ lây nhiễm quá nhanh, diễn biến phức tạp đã gây tử vong cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội cả nước, trong đó có Đồng Tháp.

Một góc thành phố Sa Đéc

"Với vai trò người đứng đầu Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi xin chia sẻ những bất tiện của bà con, những khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời mong muốn tất cả cùng đồng lòng, chung sức, quyết tâm chống dịch để nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới", ông Phạm Thiện Nghĩa phát biểu.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực từng ngày của các ngành, địa phương, lực lượng phòng chống dịch đã vào cuộc mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ông Phạm Thiện Nghĩa khẳng định: "chúng ta đã hoàn thiện từng ngày trong công việc, sáng tạo, đổi mới cách làm theo tư duy “Áp lực bên ngoài sẽ trở thành nội lực bên trong”, đây là chìa khóa giúp tỉnh Đồng Tháp tự tin, đi nhanh, đi trước trong nhiều hoạt động".

Khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động

Điểm lại những nỗ lực trong thời gian qua, ông Nghĩa thông tin: Đồng Tháp đã kịp thời triển khai nhiều quyết sách quan trọng, nhất là chính sách an sinh.

Đến nay, tỉnh đã chi hỗ trợ cho trên 158.000 trường hợp là người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 98 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 100%; kịp thời giải quyết phản ánh của người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 thông qua Tổng đài 1022; triển khai kế hoạch tiêm vắc xin một cách nhanh nhất; tạo điều kiện cho 103 doanh nghiệp hoạt động theo nguyên tắc “3 tại chỗ”; giữ vững an toàn tuyến biên giới trong thời điểm người Campuchia gốc Việt đang sinh sống trên các nhà bè, nhà nổi phải di dời khỏi thủ đô Phnôm Pênh.

Ông Nghĩa nhìn nhận, đây chính là thời điểm thích hợp để thay đổi cách làm việc thích ứng với bối cảnh hiện nay, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả để phát triển kinh tế”. Dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại nhưng cũng là cơ hội, nhất là đối với tỉnh trọng điểm về nông nghiệp như Đồng Tháp. Do vậy, cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón lấy thời cơ, thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển địa phương.

Mới đây, Uỷ ban dân dân tỉnh đã thành lập Ban nghiên cứu tác động Covid-19, chỉ đạo các ngành, địa phương đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19, xây dựng các kịch bản ngắn hạn, dài hạn phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch.

Giờ là lúc này, các ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch hành động, thay đổi cách làm việc, huy động mọi nguồn lực để kích hoạt lại các hoạt động đã bị đình trệ, tăng cường giải quyết việc làm cho người lao động, khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; chế biến cá tra xuất khẩu; phát triển điện mặt trời áp mái; kích cầu tiêu dùng; đẩy mạnh hoạt động thương mại và dịch vụ; xuất khẩu sản phẩm chủ lực; tạo điều kiện cho 14 dự án đầu tư mới nhanh chóng hoạt động ổn định.

Thúc đẩy đầu tư công là mũi giáp công để khởi động lại sau dịch

Một nhiệm vụ quan trọng khác, theo người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh là, cần đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng cơ bản tạo nền tảng để huy động nguồn lực xã hội. Năm nay, các đơn vị, địa phương triển khai dự án trong điều kiện nhiều khó khăn do dịch Covid-19; giá vật liệu xây dựng không ổn định. Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho giải ngân vốn đầu tư công, trong đó, kiến nghị không điều chuyển phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương năm 2021 dự kiến đến ngày 30/9/2021 giải ngân dưới 60% theo Nghị quyết 63 của Chính phủ đối với Đồng Tháp và các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19. Uỷ ban dân dân tỉnh xác định việc thúc đẩy đầu tư công là mũi giáp công để khởi động lại sau dịch.

Khẳng định yếu tố quan trọng hàng đầu mang lại thành công trong cuộc chiến chống đại dịch chính là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của mọi tầng lớp nhân dân, ông Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ "tôi có niềm tin vững chắc rằng, tinh thần này sẽ được phát huy để Đồng Tháp tự tin đẩy lùi đại dịch và tiếp tục lan tỏa trong nỗ lực phục hồi kinh tế. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Uỷ ban dân dân tỉnh vẫn không điều chỉnh chỉ tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021".

Cửu Long