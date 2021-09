Đồng Tháp đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, để thích ứng và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Covid-19 đã tác động rất lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh

Chia sẻ với Cổng thông tin tỉnh Đồng Tháp hôm 18/9, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá: Ảnh hưởng của Covid-19 đã tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua.

Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2021, tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, một số ngành kinh tế khôi phục nhờ thực hiện “mục tiêu kép”, dịch bệnh được kiểm soát tốt, tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 4,44%, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2020 đạt 2,27%). Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch từ tháng 6/2021 đến nay, hầu như các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều ngưng trệ.

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp - “bệ đỡ” của ngành kinh tế cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khâu thu hoạch và tiêu thụ nông sản. Đặc biệt nhất là lĩnh vực công nghiệp, chỉ còn có khoảng 100 doanh nghiệp hoạt động trong tổng số hơn 4.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh; lĩnh vực thương mại chỉ hoạt động trong chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu; lĩnh vực xây dựng cơ bản bị đình trệ. Hầu hết các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng dẫn đến tăng trưởng kinh tế trong 09 tháng đầu năm 2021 của tỉnh có dấu hiệu không tốt hơn so với cùng kỳ 2020.

Thành lập Ban Nghiên cứu đánh giá tác động của dịch bệnh

Theo Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, ngoài thực hiện song song mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, tỉnh đã chủ động thành lập Ban Nghiên cứu đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp, xây dựng kịch bản ngắn hạn và dài hạn ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng như trong 5 năm tới (2021 - 2025).

Đồng Tháp xác định từng bước thích nghi và sống chung với dịch. Hiện nay, trong điều kiện tình hình dịch vẫn chưa kiểm soát được tại một số khu vực, Tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, áp dụng linh hoạt Chỉ thị 15/CT-TTg tại một số địa phương. Với tình hình này, dự kiến tăng trưởng kinh tế 2021 đạt khoảng 2,5% - 3,5%.

Theo đó, Đồng Tháp tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Thứ nhất, đảm bảo sản xuất nông nghiệp thắng lợi, nhất là triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông 2021 và xuống giống vụ Đông Xuân sớm, thích ứng với điều kiện thời tiết, phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế của từng khu vực; mở rộng diện tích sản xuất rau màu, hoa kiểng, đảm bảo diện tích cây ăn trái.

Thứ hai, tạo điều kiện kết nối tiêu thụ, thu hoạch nông sản cho người dân trong điều kiện dịch bệnh; khẩn trương hỗ trợ thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa, rau màu, cây ăn trái đến kỳ thu hoạch.

Thứ ba, khôi phục lại ngành chăn nuôi.

Thứ tư, giải quyết lượng thủy sản còn tồn (khoảng 26 nghìn tấn) của các doanh nghiệp chế biến cá tra. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp lĩnh vực này hoạt động trở lại.

Về 150 doanh nghiệp thực hiện “04 tại chỗ” (thời gian qua hoạt động khoảng 50% công suất), ông Phạm Thiện Nghĩa cho hay, tỉnh sẽ tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng công suất hoạt động; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp đã ngưng trệ trong 03 tháng qua dần khôi phục lại. Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi để 14 dự án mới đưa vào hoạt động nhanh chóng ổn định sản xuất, gia tăng công suất.

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường kết nối hệ thống, ứng dụng thương mại điện tử, phối hợp với các sàn giao dịch thương mại điện tử tạo điều kiện cho người bán, thương nhân kinh doanh nông sản tham gia và vận hành hoạt động kinh doanh trực tuyến; phát huy các chuỗi cung ứng, khôi phục các chợ khi có điều kiện; tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, trăn trở và nóng ruột

Cho hay, Đồng Tháp sẽ tổ chức nhiều hoạt động, giải pháp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hồi phục, song Chủ tịch Tỉnh cũng lưu ý, về lộ trình, không thể làm ngay, nóng vội.

"Quan điểm của tỉnh là lấy sức khỏe người dân làm mục tiêu cao nhất, do đó phải an toàn thì mới tái sản xuất, từng bước khôi phục dần tất cả lĩnh vực như kịch bản đã nêu trên.... Cá nhân tôi và lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, trăn trở và nóng ruột. Đồng Tháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, trong đó, phòng chống dịch là trên hết để bảo vệ sức khỏe người dân, do đó phải chấp nhận hy sinh về kinh tế trong thời gian ngắn", ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.

Trong bối cảnh khó tiếp cận vắc xin phòng Covid-19, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tranh thủ nhiều nguồn để có vắc xin, ưu tiên tiêm cho các doanh nghiệp, chuỗi cung ứng sản xuất và người dân.

Với tinh thần, khôi phục và phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Nghĩa kêu gọi bà con nhân dân tiếp tục chấp hành các quy định phòng, chống dịch, đồng thời xây dựng phương án tái cấu trúc cho từng hoạt động sản xuất, phù hợp với điều kiện bình thường mới; tiếp tục đồng hành, đồng thuận với tỉnh để phục hồi từng hộ sản xuất, từng doanh nghiệp; tạo điều kiện cho tỉnh có sự phát triển nhanh hơn sau khi dịch bệnh được kiểm soát và trở về trạng thái bình thường mới

Theo Quyết định 1401/QĐ-UBND-HC của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, từ 16/9, Đồng Tháp chuyển sang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ ở mức cao đối với 8 địa phương, gồm TP Cao Lãnh, Hồng Ngự và các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông, Tân Hồng và Hồng Ngự. Với 4 địa phương còn lại, gồm TP Sa Đéc và các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Cửu Long