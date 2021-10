Hà Giang đang tái khởi động để chuẩn bị bước vào Lễ hội hoa Tam giác mạch. Do đó, nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá được địa phương này quan tâm thực hiện.

Ở Hà Giang, từ tháng 10 đến tháng 12 là thời gian hoa tam giác mạch đổ màu tím hồng nở trên Cao nguyên đá Ðồng Văn. Đây chính là cơ hội để Hà Giang tổ chức lễ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh đến với du khách trong nước và quốc tế

Năm nay, để thu hút hách du dịch sau một thời gian vắng bóng vì dịch bệnh Covid-19, UBND, Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII, năm 2021, với Chủ đề: “Sắc màu hoa đá”.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các hoạt động chính sẽ được tổ chức như: Liên hoan Ẩm thực du lịch Tây Bắc tại Hà Giang lần thứ nhất, Giải trình diễn, thi đấu xe ôtô, mô tô, xe đạp “Tinh thần đá” tỉnh Hà Giang lần thứ III tháng 11/2021 tại huyện Yên Minh, Giải marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc”, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Quản Bạ và huyện Mèo Vạc năm 2021...

Hà Giang giảm 50% phí tham quan tại các điểm danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa.

Nhờ làm tốt công tác kiểm soát dịch Covid-19, hiện tỉnh Hà Giang đã mở cửa các khu du lịch; hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến chưa nhiều.

Với mục tiêu thu hút khoảng một triệu du khách trong những tháng cuối năm, tỉnh Hà Giang đã xây dựng kế hoạch thu hút khách du lịch trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp như: Các cơ sở lưu trú, khu du lịch bắt buộc đăng ký và tự đánh giá an toàn với dịch Covid-19 trong tình hình mới theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch. Công bố mã QR tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng, chống dịch thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”.

Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang Nguyễn Hồng Hải cho biết: “Tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác phòng dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Mục tiêu bảo đảm Hà Giang là một điểm đến an toàn đối với du khách.

Sở VHTT&DL cũng đã làm việc với Sở Y tế, Hiệp hội Du lịch một số tỉnh "vùng xanh" để bàn và đưa ra các quy định cụ thể, vừa bảo đảm công tác phòng dịch nhưng cũng tạo điều kiện cho du khách lên Hà Giang”.

Trước đó, Hà Giang đã giảm 50% phí tham quan tại các điểm danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa. Ðồng thời khuyến khích các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí do doanh nghiệp tư nhân đầu tư cơ cấu lại giá vé vào cổng, giá dịch vụ. Có chính sách miễn, giảm giá vé cho từng đối tượng khách đi theo đoàn, khách cư trú trong tỉnh, khu vực.

Thanh Hải