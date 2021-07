Sáng 2/7, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 5 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT–XH, QP–AN 6 tháng đầu năm; xem xét, cho ý kiến vào việc triển khai một số nội dung quan trọng.

Nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho hay: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển KT – XH; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (giá so sánh) ước đạt 6.286 tỷ đồng, tăng 3,81% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Xuân ước đạt trên 124 nghìn tấn, tăng 1.091 tấn so với cùng vụ năm 2020. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,26% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.991,3 tỷ đồng, tăng 20,02% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 940,1 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2 có 1.435 hộ triển khai, đã hoàn thành 1.202 nhà; 571 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; QP – AN được giữ vững...

Các đại biểu dự hội nghị nghe Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy chế.

Đồng thời, thảo luận phân tích, làm rõ những hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, như: Đề xuất tỉnh có chủ trương giải quyết dứt điểm các vấn đề về đất đai; quan tâm nâng cao chất lượng vườn của các hộ thực hiện cải tạo vườn tạp; xây dựng ý thức mỗi người dân là một kiểm lâm viên để nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng; quan tâm hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa phương; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; theo dõi, bám địa bàn để kịp thời chấn chỉnh cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm liên kết, kết nối vùng tạo sản phẩm theo chuỗi giá trị; kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để trục lợi…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cần phải căn cứ thực tế từng địa bàn, không dập khuôn, máy móc; nói phải đi đôi với làm; thực sự sâu sát, quyết liệt. Tập trung các giải pháp thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là chất lượng thực thi công vụ; lập lại trật tự về quản lý đất đai, quản lý tài nguyên rừng, khoáng sản. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nghiêm túc triển khai Nghị quyết 05 về cải tạo vườn tạp để tạo sinh kế, giúp người dân nâng cao đời sống; các ngành, địa phương rà soát, nắm chắc số nợ đọng xây dựng cơ bản để xác định giải pháp xử lý.

Ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị các cấp, ngành, địa phương ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; nâng cao trách nhiệm các chốt kiểm dịch, sẵn sàng kích hoạt ở mức cao nhất hệ thống phòng, chống dịch khi có tình huống xảy ra, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, quản lý tạm trú, tạm vắng, người từ vùng dịch về địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Cần linh hoạt điều chỉnh thực hiện “mục tiêu kép” để đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2021.

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch các khu, điểm du lịch, quy hoạch phân khu thành phố Hà Giang, chỉnh trang các đô thị đảm bảo đồng bộ gắn với thực hiện xây dựng NTM. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban thu hút đầu tư tỉnh trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các ngành chức năng trong công tác thu hút đầu tư, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, tăng cường các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.700 tỷ đồng.

Tăng cường quản lý tài nguyên - môi trường, đất đai, thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm sai phạm, nhất là việc khai thác khoáng sản, lâm sản, chuyển mục đích sử dụng đất. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định gắn với thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Chuẩn bị tốt các điều kiện năm học mới, phấn đấu trong năm 2021 triển khai việc tuyển sinh đầu vào bậc Đại học phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh.

Quán triệt, thực hiện hiệu quả quan điểm chỉ đạo của tỉnh về cải tạo vườn tạp, đó là “không nóng vội, không thành tích, dễ làm trước, khó làm sau”, gắn với chương trình xây dựng NTM. Chương trình hỗ trợ làm nhà ở tuyệt đối không để xảy ra sai sót về đối tượng thụ hưởng, chất lượng nhà và các nội dung liên quan đến kinh phí hỗ trợ. Đảm bảo QP – AN, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh biên giới, nội địa; thực hiện tốt công tác đối ngoại. Tập trung chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về các giải pháp thực hiện Nghị quyết phát triển du lịch, giai đoạn 2021 – 2025, cần tập trung bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan môi trường, thiên nhiên, văn hóa đa dạng của nhân dân các dân tộc; tăng cường liên kết, hợp tác và đa dạng sản phẩm du lịch; đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, người làm công tác du lịch; thay đổi phương pháp quảng bá du lịch gắn với chuyển đổi số...

