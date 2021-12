Hà Giang tiếp tục là điểm sáng về du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khiến toàn ngành gặp khó khăn. Địa phương này đã xây dựng nhiều chương trình hành động, điển hình là lễ hội hoa Tam giác mạch để hút du khách.

Tính đến hết tháng 11/2021, tổng lượng khách du lịch đến Hà Giang ước đạt trên 1,2 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt gần 1.300 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần không nhỏ trong phát triến kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho hay, năm 2020, dù ngành du lịch cả nước gặp khó khăn nhưng Hà Giang vẫn có sự tăng trưởng về lượng khách.

Theo đó, năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng sau khi dịch bệnh được kiểm soát, du lịch Hà Giang nhanh chóng phục hồi trở lại, đón 1,5 triệu lượt khách (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019), tạo ra 12.000 việc làm, trong đó có 6.000 việc làm trực tiếp cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đầu năm 2021, Hà Giang nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam do Hãng truyền thông quốc tế CNN bình chọn.

Hà Giang có rất nhiều lễ hội văn hóa thu hút khách du lịch.

Để có kết quả trên, tỉnh Hà Giang đã áp dụng hàng loạt giải pháp thu hút khách du lịch và phục hồi hoạt động du lịch. Địa phương đã xây dựng và đảm bảo thương hiệu điểm đến an toàn, tạo tâm lý an tâm cho du khách trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tỉnh Hà Giang đã triển khai quyết liệt đủ 4 tiêu chí: phương tiện vận chuyển khách an toàn, cơ sở lưu trú an toàn, nhà hàng an toàn và điểm đến an toàn.

Bên cạnh đó là chương trình kích cầu du lịch nội địa, tỉnh Hà Giang đã đồng loạt giảm giá vé tham quan từ 50-80% tại các điểm du lịch; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chính sách vừa giảm giá vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai nhiều chương trình tri ân, khuyến mại...

Các sản phẩm du lịch tại Hà Giang cũng được phát triển theo hướng đa dạng, phong phú và hấp dẫn; đặc biệt là khắc phục được tính mùa vụ bằng cách xây dựng sản phẩm du lịch trải đều 4 mùa trong năm.

Mùa xuân ở Hà Giang có hoa đào, lê, mận; mùa hè trải nghiệm ruộng bậc thang mùa nước đổ, về thăm chiến trường xưa gắn với mặt trận Vị Xuyên. Mùa thu du khách được ngắm nhìn ngắm lúa chín vàng trên ruộng bậc thang, chinh phục núi cao, săn mây đỉnh Chiêu Lầu Thi. Mùa đông của Hà Giang nổi tiếng với ‘ đặc sản’ hoa Tam giác mạch...

Chương trình giới thiệu Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến trên một số kênh truyền hình, báo điện tử và mạng xã hội.

Năm nay, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch công chiếu trên các kênh truyền hình trung ương và các địa phương, và online trên nền tảng số.

Từ ngày 23/11, Sở VHTTDL đã có thông báo về việc Hà Giang bắt đầu đón du khách trở lại. Khởi động cho việc đón du khách trở lại, ngành Văn hóa tổ chức xây dựng Chương trình “Trải nghiệm du lịch online trực tuyến khám phá mùa hoa tam giác mạch”. Chương trình này thể hiện sự năng động thực hiện chuyển đổi số, nỗ lực quảng bá, “hâm nóng” hình ảnh du lịch Hà Giang. Đây chính là một trong những cách làm mà nhiều đạ phương khác nên học hỏi để hút khách du lịch.

Trong dịp cuối năm này, nhiều điểm đến của Hà Giang cũng được khai thác. Nổi bật là các làng văn hóa du lịch cộng đồng, di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương, cột cờ Lũng Cú, du thuyền trên dòng Nho Quế…

Ngoài ra, Hà Giang thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao thu hút khách du lịch như giải chạy marathon trên con đường Hạnh Phúc, giải đua xe địa hình, bay dù lượn trên mùa vàng, khám phá hệ thống hang động...

Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch, Hà Giang luôn là điểm đến an toàn, tin cậy nên 9 tháng qua lượng du khách đến với Hà Giang cơ bản được duy trì.

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang tiếp tục chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di tích lịch sử, văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương; bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách trong hoạt động du lịch.

Địa phương này cũng sẽ tích cực huy động nguồn lực xã hội để đầu tư, nâng cấp, mở rộng các khu, điểm du lịch hiện có và đầu tư mới các dự án du lịch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của ngành du lịch Hà Giang để đưa nơi này tiếp tục là điểm sáng về du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.



Ông Trần Đức Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, khi có ca mắc COVID-19 hay khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh, Hà Giang đã chuẩn bị sẵn các kịch bản kích cầu du lịch theo từng bối cảnh. Mục tiêu hàng năm của du lịch Hà Giang là thu hút trên 1,5 triệu khách. Tuy nhiên, điều mà Hà Giang hướng đến là làm sao du khách lưu trú lại Hà Giang lâu hơn. Cùng với đó, Hà Giang tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và tiếp tục phát triển… Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để khôi phục các hoạt động du lịch là phải nâng cao tỉ lệ tiêm vaccine cho lao động trong ngành Du lịch. Hà Giang đã và đang sẵn sàng đón khách du lịch, khi mà tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 của tỉnh đạt 80%, nhân lực trong ngành du lịch đã được đào tạo các quy trình đón khách bảo đảm an toàn.

Hạ Nhiên