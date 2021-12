Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã trả lời chất vấn của đại biểu về việc hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên các trường ngoài công lập gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND TP Hà Nội khóa XVI thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Thị Tú Anh đặt câu hỏi về việc một số người lao động trong các ngành nghề chưa thể trở lại công việc như giáo viên mầm non… và thành phố có giải pháp gì để hỗ trợ cho các đối tượng này.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thông tin tại phiên chất vấn.

Về nội dung chất vấn này, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, thành phố luôn kiên định chủ trương vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, TP đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các đối tượng khó khăn, trong đó, có các giáo viên mầm non ngoài công lập.

Theo ông Dũng, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, thành phố đã ban hành Quyết định số 3642 ngày 21/7 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quyết định này quy định rõ các mức hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, trong đó, có các giáo viên mầm non ngoài công lập đang phải tạm nghỉ việc. Đối với chính sách này, toàn thành phố đã hỗ trợ cho 9.535 người với số kinh phí chi trả gần 25,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy cũng ban hành các chính sách hỗ trợ các đối tượng lao động đặc thù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, với 15.653 người được hỗ trợ với tổng kinh phí là 25,43 tỷ đồng.

Ông Dũng cho hay, ngoài các chính sách của thành phố thì công đoàn ngành giáo dục, các quận/huyện cũng như các nhà đầu tư các trường vẫn có những hỗ trợ với các giáo viên mầm non ngoài công lập.

Để bảo đảm chính sách an sinh xã hội thời gian tới, trong đó có đối tượng giáo viên mầm non khi đang phải nghỉ dạy học hơn 7 tháng, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội để người lao động giảm bớt khó khăn.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở GD-ĐT rà soát để bổ sung cơ chế đặc thù, chính sách hỗ trợ riêng với giáo viên mầm non ngoài công lập, đặc biệt là các giáo viên đang đóng bảo hiểm bắt buộc nhưng phải tạm hoãn.

Hải Nguyên