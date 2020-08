Đến nay, huyện Càng Long đã đạt 6/9 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục và tiêu chí số 8 về an ninh trật tự xã hội.

Năm 2020, tỉnh Trà Vinh phấn đấu có thêm 13 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, huyện Càng Long có 3 xã, huyện Cầu Ngang có 2 xã, huyện Châu Thành có 3 xã, huyện Duyên Hải có 1 xã, huyện Trà Cú có 4 xã.

Huyện Càng Long đã đạt 6/9 tiêu chí nông thôn mới. Ảnh minh họa.

Về tiêu chí quy hoạch vùng, huyện Càng Long đã trình UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, xin chủ trương đấu thầu để thực hiện. Đối với tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục, huyện đang đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trung tâm y tế huyện; hoàn thành các hạng mục còn lại của Trung tâm văn hóa - Thể thao; đồng thời, phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo đánh giá 3 trường để công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định, gồm: Trường THPT Nguyễn Đáng, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa và Trường THPT Dương Háo Học. Hai tiêu chí này dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2020.

Hiện giờ, còn 4 địa phương chưa đạt tiêu chí về an toàn, an ninh trật tự, gồm: xã An Trường, Tân Bình, Mỹ Cẩm và thị trấn Càng Long. Huyện đang phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền bảo đảm an toàn an ninh trật tự, không để xảy ra trọng án, quyết tâm 100% xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn xã an toàn về an ninh trật tự năm 2020.

Huyện cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 5/19 tiêu chí tại 3/13 xã chưa đạt chuẩn, gồm: Huyền Hội, Bình Phú và Nhị Long, dự kiến hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận trong tháng 6/2020. Riêng 10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện tiếp tục rà soát đánh giá lại các tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, từ đó có kế hoạch nâng chất các tiêu chí.

Thanh Bình