Cũng trong ngày 8/6, Đoàn kiểm tra số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai. Tại huyện Ứng Hòa, đoàn đã kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; các phương án phòng, chống dịch Covid-19; phương án phân luồng thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi; việc bố trí các phòng cách ly thí sinh có dấu hiệu ho, sốt... tại điểm thi Trường THPT Ứng Hòa A và Trường THPT Trần Đăng Ninh. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đặc biệt là tại điểm thi Trường THPT Ứng Hòa A còn chậm. Do đó, bà Hà đề nghị huyện Ứng Hòa tập trung chỉ đạo, hoàn thành ngay việc chuẩn bị về cơ sở vật chất tại các điểm thi, các phòng thi theo đúng phương án, đảm bảo giãn cách theo quy định; các đoàn kiểm tra của huyện tăng cường đôn đốc, triển khai nhiệm vụ này. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh, kể cả đội ngũ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi về các phương án, kịch bản chi tiết để thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn. Tại quận Hoàng Mai, đoàn đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất và công tác diễn tập phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại điểm thi Trường THCS Hoàng Liệt. Đây là điểm thi có 18 phòng thi, với 432 thí sinh. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tình hình, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị của quận Hoàng Mai đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác tổ chức kỳ thi. Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng bày tỏ sự yên tâm về cơ sở vật chất của trường và các phòng thi; đặc biệt là trong các phương án diễn tập đã được quận duyệt rất kỹ, từng thành viên đều nắm chắc các nội dung cần thiết, thực hành thành thạo, chặt chẽ, bài bản. Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý, càng gần đến ngày diễn ra kỳ thi, các đơn vị càng phải tập trung rà soát lại toàn bộ công việc từ những việc nhỏ nhất, đặc biệt là cơ sở vật chất, các phương án phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thí sinh, phụ huynh học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, các lực lượng hỗ trợ chấp hành nghiêm các quy định để kỳ thi diễn ra an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.