Tối 25/12, tại Đảo Ký Ức Hội An sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt trong Lễ hội đèn lồng Hội An 2022 với chủ đề: “Thắp sáng Ký ức – Đánh thức Hội An”.

Tới Hội An trong mùa Giáng sinh và năm mới 2022, du khách được đắm mình trong không gian phố cổ lung linh và đầy lãng mạn với những ánh đèn lồng và các hoạt động văn hóa văn nghệ trình diễn nằm trong “Lễ hội Đèn lồng Hội An năm 2022” diễn ra từ ngày 24/12/2021 đến ngày 15/2/2022.

Đặc biệt, vào tối 25/12, nối tiếp chương trình khai mạc ngày 24/12 tại cầu An Hội, sự kiện đặc biệt mang chủ đề “Thắp sáng Ký ức – Đánh thức Hội An” của "Lễ hội đèn lồng Hội An 2022" sẽ diễn ra tại Đảo Ký Ức Hội An, đánh dấu sự hồi sinh các hoạt động du lịch văn hóa, nghệ thuật tại Hội An trong giai đoạn mới.

Đoàn nghệ sĩ Ký Ức Hội An bắt đầu xuống phố, trình diễn nghệ thuật và rước đèn lồng từ vòng cung chùa Cầu về với Đảo Ký Ức Hội An bằng thuyền trên sông Hoài. Khoảnh khắc chiếc đèn lồng biểu trưng cho văn hóa phố Hội cập bến, toàn Đảo Ký Ức Hội An bừng sáng giữa lòng sông Hoài chính là biểu trưng cho một Hội An mạnh mẽ, đầy sức sống chào đón du khách trong năm 2022.

Đại diện Đảo Ký Ức Hội An, bà Thân Thị Thu Huyền, Giám đốc điều hành chia sẻ: "Hội An đang nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn để thu hút du khách quay trở lại. Trong đó cần thiết một một sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng, quy mô và có tính giải trí cao. Việc mở cửa trở lại Ký Ức Hội An nhằm tạo điểm nhấn cho du lịch Hội An nói riêng và cả miền Trung di sản nói chung là trách nhiệm nhưng cũng là nỗ lực của chúng tôi, nhất là vào thời điểm hiện nay".

10 minishow mới cũng được Ký Ức Hội An lần đầu tiên ra mắt công chúng trong đêm thắp sáng. Như vậy, bên cạnh các tiểu cảnh Giáng sinh bằng đèn lồng lung linh độc đáo, du khách sẽ được thưởng thức hơn 20 minishow, chìm đắm vào không gian của những tiếng nguyện cầu huyền bí, những vũ điệu mê hoặc với Ký Ức Cổ Phục, Geisha; hiểu thêm về nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của con người xứ Quảng với Rước Nước, Tý phiêu lưu ký; hay hòa mình vào câu chuyện lịch sử hào hùng qua phần biểu diễn võ thuật đối kháng gay cấn của Tập trận, Tuyển tướng khi tham quan Công viên Ấn tượng Hội An.

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã thống nhất lựa chọn Ký Ức Hội An với chương trình nghệ thuật thực cảnh đặc sắc là địa điểm tổ chức chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 diễn ra vào ngày 25/3/2022.

"Đồng hành gìn giữ và phát huy các giá trị du lịch văn hóa bản địa cùng Hội An và Quảng Nam, trong năm 2022 Đảo Ký Ức Hội An đã trình kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đặc biệt như Tuần lễ văn hóa quốc tế ASEAN, cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2022 và các đêm nhạc, phiên chợ quốc tế tái hiện thương cảng Faifo hàng tuần”, bà Thân Huyền cho biết thêm.

Sự trở lại của show diễn Ký Ức Hội An hứa hẹn tiếp tục làm bừng sáng cả phố Hội. Sân khấu ngoài trời 25.000 m2 được thiết kế công phu với đầy đủ nhà cửa, hàng quán, phố xá mô phỏng giống hệt phố cổ Hội An trong bối cảnh sông nước tự nhiên ở giữa sông Hoài và sự tham gia diễn xuất của hàng trăm diễn viên sẽ đưa du khách trở về thương cảng Faifo sầm uất 400 năm trước và chạm tới những cung bậc cảm xúc nghệ thuật đỉnh cao.