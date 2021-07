UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, ngày 21/7/2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận 01 bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2 sau 13 ngày cách ly tập trung tại huyện Than Uyên.

Trước những diễn biến phức tạp của dich bệnh, hôm nay (22/7) UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Lai Châu. Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 như sau:

1. Thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch Covid-19 kể từ 0 giờ ngày 23/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh.

- Khuyến nghị mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; riêng đối với công dân của huyện Than Uyên hạn chế ra khỏi địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khuyến khích khai báo y tế thường xuyên trên hệ thống truy vết của tỉnh tại địa chỉ https://truyvet.laichau.gov.vn hoặc www.tokhaiyte.vn, ứng dụng Ncovi, Bluezone. Khuyến khích người dân đặt hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà.

- Tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoài nội dung quy định tại Công văn số 2100/UBND-VX ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh, bao gồm: Khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, massage, xông hơi, gội đầu, phòng tập gym, thẩm mỹ, spa; hạn chế các hoạt động kinh doanh vỉa hè, quán ăn tại chợ truyền thống. Riêng đối với các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán bia, quán giải khát phải đảm bảo các biện pháp an toàn như: Bố trí khách ngồi giãn cách đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m hoặc lắp vách ngăn tại các bàn ăn, uống, khuyến khích bán hàng mang về.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy được phép hoạt động phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, có các phương án phòng, chống dịch, đáp ứng khi có ca mắc tại cơ sở, thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 hàng ngày, cập nhật đánh giá an toàn Covid-19; chịu trách nhiệm trước các cấp chính quyền địa phương nếu để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh đối với người lao động tại đơn vị.

- Hạn chế các cuộc họp, hội nghị không thực sự cần thiết, giải thi đấu thể thao, hội thi, sự kiện văn hóa. Đối với các cơ quan, công sở, đơn vị trên địa bàn tỉnh bố trí tối đa không quá 30% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc luân phiên tại nhà. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị mà bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và hạn chế hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc, giao dịch trực tuyến.

- Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối tổ chức sắp xếp, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn; sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch; khuyến khích mô hình đặt hàng giao hàng trực tuyến tại nhà. Bố trí tăng cường nhân viên hướng dẫn nhân dân đến mua sắm hàng hóa đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch theo quy định ngay từ khu vực để xe, lối ra vào và trong cơ sở kinh doanh, giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cụ thể việc này.

2. Sở Y tế chủ động phối hợp với các huyện, thành phố khẩn trương rà soát triệt để các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2...). Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F1, F2 để cách ly, khoanh vùng theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lấy mẫu xét nghiệm không để sai sót, rủi ro, nhầm mẫu. Chỉ đạo các cơ sở y tế tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy định về điều trị, cách ly, khám chữa bệnh, đặc biệt là tại Bệnh viện Phổi, không để lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly toàn tỉnh.

- Đảm bảo quy trình xét nghiệm nhanh tại các Chốt thuận tiện cho nhân dân; các Chốt rà soát, linh hoạt trong khai báo, nếu khai báo bằng hình thức công nghệ thông tin không kịp thời, thuận tiện thì tích hợp cả khai báo thủ công.

- Chỉ đạo CDC cử các đội xét nghiệm test nhanh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với công dân tại chợ, siêu thị, khu vực cách ly các trường hợp F2 thuộc các huyện Than Uyên, Tân Uyên, thành phố Lai Châu và những nơi có nguy cơ cao.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát lại quy trình cách ly tại các địa phương, nhất là việc ra vào cơ sở cách ly của các lực lượng được giao nhiệm vụ, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, điều tiết phù hợp giữa các cơ sở cách ly do đơn vị quản lý và các huyện không để quá tải, mất an toàn, lây nhiễm chéo.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì các Chốt kiểm soát dịch trên tuyến biên giới, tại đường mòn, lối mở, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly kịp thời khi có yếu tố nguy cơ dịch, nhất là từ các trường hợp nhập cảnh trái phép.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, không để ách tắc. Nắm tình hình, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

6. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng công an cơ sở triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa phản ứng cực đoan, chống đối thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự. Chỉ đạo phối hợp truy vết thần tốc hơn, đảm bảo không để sót các trường hợp tiếp xúc, liên quan đến ca bệnh.

7. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

- Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc, đảm bảo các biện pháp và môi trường an toàn theo tình hình, diễn biến của dịch bệnh: Tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, chỉ tổ chức họp khi đảm bảo khoảng cách, tăng cường các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành; hạn chế việc di chuyển ra ngoài tỉnh nếu không thực sự cần thiết.

- Các đơn vị, cơ quan nhà nước tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết; trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra phải hạn chế số lượng người tham gia.

8. UBND các huyện, thành phố:

- Khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch: Điều tra, truy vết thần tốc, triệt để và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2) không để lây nhiễm ra cộng đồng, theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cách ly, kể cả xử lý hình sự.

- Chỉ đạo chính quyền và lực lượng chức năng cơ sở, tổ Covid cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ di biến động dân cư, người từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa bàn, hàng ngày tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Sở Y tế.

- Chủ động rà soát, nắm chắc về số lượng, năng lực tiếp nhận của các khách sạn, cơ sở lưu trú, trường học, ký túc xá, sinh viên trên địa bàn và hạ tầng cơ sở vật chất khác nhằm đảm bảo phương án, năng lực cách ly trong trường hợp dịch bùng phát.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhất là tại các nơi thường xuyên có tập trung đông người như bến xe, cơ sở y tế, chợ, siêu thị, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, đặc biệt tại các bệnh viện, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở lưu trú... yêu cầu thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

9. Các cơ quan truyền thông, cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời cho nhân dân, huy động toàn dân đoàn kết tham gia phòng, chống dịch; giám sát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt. Tuyệt đối không để xuất hiện tư tưởng, tâm lý, biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch.

Minh Phúc