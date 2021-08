Lai Châu là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội toàn tỉnh...

“Đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp”

Thực hiện phương châm “Đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp”, Sở Kế hoạch và đầu tư đã tham mưu với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hồi đầu năm, tại chương trình “cafe doanh nhân” ngày 20/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để trực tiếp năm bắt được tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp.

Cuộc gặp đã thu hút trên 40 doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước cuộc gặp này. Họ cho rằng, đây là cuộc gặp gỡ mà các doanh nghiệp có thể bày tỏ một cách cởi mở tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Các doanh nghiệp đã trực tiếp chia sẻ với Chủ tịch tỉnh về khó khăn trong việc xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp; đề xuất tỉnh tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh; hỗ trợ giá đất thuê mặt bằng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện về chính sách cho doanh nghiệp du lịch; đầu tư phát triển giao thông để phát triển du lịch; kích cầu du lịch; mở lớp đào tạo cho lao động địa phương đặc biệt là cho con em người dân tại các bản văn hóa về kiến thức, kỹ năng làm dịch vụ du lịch; đẩy nhanh triển khai dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai...

Ngoài tổ chức các cuộc đối thoại, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo các sở, ngành còn thường xuyên trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư. Để các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có thể rút ngắn thời gian triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động, tỉnh Lai Châu cũng đã tập trung triển khai một cách quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo có thể bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong thời gian ngắn nhất.

Tháng 4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 869/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021.

Kế hoạch nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhằm kịp thời cung cấp các thông tin pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giúp hạn chế rủi ro pháp lý, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định sản xuất, kinh doanh.

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Cũng như nhiều tỉnh thành trong cả nước, Lai Châu cũng bị tác động bởi dịch bệnh Covid kéo dài, song ngay từ những tháng đầu năm, tỉnh Lai Châu đã chủ trương vượt khó, tạo môi trường tốt nhất để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại địa bàn.

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Lai Châu quan tâm.

Bên cạnh các chính sách giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tín dụng, thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán, thông tin, tư vấn pháp lý, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng đổi mới chuyển giao công nghệ, chuyển đổi từ hộ kinh doanh…

Tỉnh Lai Châu còn quyết tâm cao cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, giữa các cơ quan chức năng, ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Đến nay, Trung tâm Hành chính công và Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lai Châu đã hoạt động ngày càng có hiệu quả. Việc cải cách thủ tục hành chính được thực hiện một cách toàn diện, từ cải cách công tác chỉ đạo điều hành tới nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, hiện đại hóa hành chính và triển khai thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông từ tỉnh đến các huyện. Qua đó, góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho cá nhân và tổ chức. Đồng thời, quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đã được tỉnh Lai Châu giảm đáng kể so với trước đây.

Hiệu quả thấy rõ nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp nhanh gọn, xử lý hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp trung bình đạt 1,2 ngày (đạt 100% kế hoạch), giảm 60% thời gian so với quy định của Luật Doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng hạn đạt 100%; thời gian thực hiện khởi sự doanh nghiệp còn 5 ngày; 100% các thủ tục hành chính về thuế được công khai, minh bạch; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 100%, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 98%, thời gian nộp thuế 117 giờ/năm, đạt 100% kế hoạch. Hồ sơ, thủ tục kê khai thu, chi BHXH, BHYT được đơn giản hóa còn 28 thủ tục, thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp còn 49 giờ. Các thủ tục về tiếp cận điện năng được rút gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

Với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 của tỉnh Lai Châu đã có những cải thiện rõ rệt, tăng hạng so với năm 2019. Cụ thể: Chỉ số PAR INDEX đạt 83,72 điểm, xếp vị trí thứ 38 /63 tỉnh, thành phố, tăng 13 hạng so với năm 2019. Chỉ số SIPAS đạt 84,34 %, xếp vị trí thứ 36/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 hạng so với năm 2019.

Năm 2021 Lai Châu xây dựng và triển khai “Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đề án tập trung vào các tiêu chí trọng điểm: “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phải lấy người dân làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính các cấp; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh làm động lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phải thể hiện được quyết tâm của tỉnh, cố gắng đạt được mục tiêu đề ra.

Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trần Tiến Dũng cho biết: Để tăng cường thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực tiềm năng, thời gian tới tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030. Trong đó thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thuỷ điện; tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết nhanh các thủ tục để sớm triển khai thực hiện các dự án đã tiến hành khảo sát.

Minh Phúc