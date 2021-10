Kỳ họp thứ tư (chuyên đề) của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được khai mạc vào sáng 14/10.

Sáng 14/10, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Khai mạc Kỳ họp thứ tư (chuyên đề).

Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh, chín tháng đầu năm, nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, chủ động, tích cực vượt qua khó khăn, Lai Châu đã kết quả đạt khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; kinh tế phát triển khá, văn hóa - xã hội. kinh tế phát triển khá, văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác đối ngoại được tăng cường.

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đặc biệt, tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chủ động, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ, phát hiện cách ly kịp thời, điều trị có hiệu quả; tỉnh đã tổ chức 03 đoàn cán bộ y tế tăng cường, giúp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “giúp bạn như giúp mình”, HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ, lực lượng quân đội, công an, cán bộ, chiến sỹ biên phòng và lực lượng dân quân đã không ngại khó khăn vất vả vì sức khỏe, sự an toàn của Nhân dân.

"Mặc dù tỉnh ta không có ca dương tính trong cộng đồng, song ảnh hưởng của đại dịch đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập và đời sống của Nhân dân. Hội đồng nhân dân tỉnh chia sẻ những khó khăn của Nhân dân và doanh nghiệp do tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và mong muốn toàn Đảng bộ, chính quyền, và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế” để kết thúc năm 2021 chúng ta đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra", bà Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh.

Tại kỳ họp này, các ĐB HĐND tỉnh Lai Châu sẽ thảo luận và xem xét thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết: Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; phân bổ chi tiết một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh.

Minh Phúc