Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành đặt mục tiêu, đến năm 2024, huyện sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và phấn đấu có từ 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Là huyện phát triển công nghiệp - đô thị, tuy nhiên những năm gần đây, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng đặc biệt quan tâm đến xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Trong đó, hạ tầng giao thông nông thôn là lĩnh vực được coi trọng.

Thống kê giai đoạn 2016 - 2020, tổng huy động nguồn vốn đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện được hơn 1,8 ngàn tỷ đồng.

Long Thành phấn cán đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024

Huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông kết nối với quốc lộ 51, đường 769, các khu công nghiệp, các trục đường chính trên địa bàn huyện và nâng tỷ lệ bê tông, nhựa hóa đường giao thông nông thôn lên hơn 90%.

Ngoài ra, hệ thống cấp nước sạch, hạ tầng lưới điện, hệ thống đèn chiếu sáng và các công trình hạ tầng xã hội như: Trường học, thiết chế văn hoá, bệnh viện, trạm y tế…tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã. Đến thời điểm hiện tại, huyện có 2 xã An Phước và Long Phước đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Long An hoàn thành 19 tiêu chí đang chờ tỉnh thẩm định, 10 xã còn lại đạt từ 14-16 tiêu chí.

Hiện tại, huyện Long Thành có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao: Long Phước, An Phước và Long An, các xã còn lại đạt từ 14 - 19 tiêu chí. Theo kế hoạch, trong giai đoạn tới huyện ưu tiên đầu tư nước sạch nông thôn, hệ thống trường học từ mầm non đến đại học. Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện khuyến khích xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch sinh thái; thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản.

Minh Hiền