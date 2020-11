Xuất phát từ (quảng trường Hòa Bình - đường Cách Mạng Tháng Tám) -> hướng về đường Điện Biên Phủ rẽ trái -> đường Trần Hưng Đạo rẽ phải -> đường An Dương Vương -> đường Võ Văn Kiệt rẽ phải -> Quốc lộ 61 rẽ phải -> đường Lê Hồng Phong -> cầu 30/4 -> đường Lê Hồng Phong -> cầu Nguyễn An Ninh -> đường Nguyễn An Ninh -> đại lộ Võ Nguyên Giáp rẽ phải -> cầu Xà No -> qua cầu quay rẽ phải ngược lại đường Trần Hưng Đạo, rẽ phải -> đường Ngô Quyền -> đường Cách Mạng Tháng Tám -> về đích.