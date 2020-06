Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nhiều giải pháp đồng bộ tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH

BHXH, BHYT là 2 chính sách lớn, quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do vậy, thực hiện chính sách BHXH là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho hay: Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đây là kết quả của sự phối hợp, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt phải kể đến sự vào cuộc, phối hợp của TCT Bưu điện Việt Nam trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Trong năm 2019, sự vào cuộc của TCT Bưu điện Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH với vai trò là một trong những đại lý thu BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam tiếp tục được phát huy tích cực, hiệu quả.

Cơ quan Bưu điện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các cấp tổ chức thành công 14.000 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trực tiếp tới người dân, NLĐ trong khu vực phi chính thức. Qua đó, đã phát triển được trên 276.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019. Trong 4 tháng đầu năm 2020, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT của Bưu điện Việt Nam đã triển khai phát triển được 48.012 người tham gia BHXH tự nguyện. Phó Tổng Giám đốc mong muốn trong thời gian tới, BHXH Việt Nam và TCT Bưu điện Việt Nam tiếp tục hợp tác tốt hơn nữa để phát huy hơn nữa tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Năm 2020, Bưu điện Việt Nam xác định phát triển trên 300.000 người và đặt kỳ vọng phấn đấu đạt 400.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là mục tiêu cao, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn thể đội ngũ CCVC, NLĐ trong toàn hệ thống Bưu điện Việt Nam, nhất là trong bối cảnh 4 tháng vừa qua Việt Nam và thế giới phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid.

Ông Trần Đình Liệu đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố, các đại lý thu cần chú trọng triển khai theo 5 nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH dưới mọi hình thức, đa dạng, phong phú trong công tác truyền thông; chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp với các cấp ủy Đảng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng, xem đây là tiêu chí quan trọng phát triển kinh tế, xã hội tại từng địa phương; không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả của các đại lý thu, hướng đến xây dựng đại lý thu, nhân viên đại lý thu chuyên nghiệp; đẩy mạnh các hội nghị trực tiếp tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức, linh hoạt chú trọng các hình thức tuyên truyền trực tiếp phù hợp với từng nhóm đối tượng tham gia BHXH.

Vai trò đảm bảo an sinh

Lễ ra quân vừa mới đây được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao...

BHXH Việt Nam luôn tập trung và tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH tự nguyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông trực tiếp thông qua hội nghị khách hàng và áp dụng phương thức tuyên truyền mới qua mạng xã hội. Đặc biệt, ngành BHXH luôn đặt mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia, luôn kịp thời rà soát, tinh giản, rút gọn các TTHC trong các giao dịch giữa người tham gia với cơ quan BHXH; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ, giao dịch điện tử cấp độ 3, 4 được áp dụng đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia.

Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới cộng tác viên được mở rộng, đến từng xã, phường, thị trấn, trải đều đến từng thôn, bản, tổ dân phố, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, BHXH Việt Nam đã có trên 12.400 đại lý thu BHXH, BHYT với trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu đảm bảo việc phục vụ người tham gia BHXH tự nguyện một cách kịp thời, linh hoạt.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2017, trước thời điểm có Nghị quyết số 28-NQ/TW, số người tham gia BHXH tự nguyện là 224.000 người (tăng hơn 20.300 người, tương ứng với tỷ lệ tăng 10% so với năm 2016). Từ khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW, số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 tăng là trên 277.000 người (tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017); và đến năm 2019 tăng lên gần 574.000 người (tăng 296.700 người, tương ứng tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động). Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm về trước cộng lại.

Những kết quả đáng tự hào, ấn tượng về số người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019 cho thấy, chính sách BHXH tự nguyện đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò đảm bảo an sinh cho Nhân dân của Đảng, Nhà nước.

Thúy Hạnh