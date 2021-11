Ngành giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tác hại của rượu, bia đối với người tham gia giao thông; Nghị định số 100 của Chính phủ và các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt…

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. Kiên quyết xử lý tình trạng xe chở quá tải trọng, quá số người quy định; các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông đường bộ theo đúng quy định pháp luật.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông đã xử phạt vi phạm hành chính gần 70 trường hợp, tước giấy phép lái xe trên 20 trường hợp với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 300 triệu đồng.

Qua rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, sơn gờ giảm tốc, hộ lan tôn sóng và hệ thống an toàn giao thông tại 164 vị trí trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả Năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và các kế hoạch chuyên đề về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, ngành giao thông vận tải Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án, đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tập trung vào công tác kiểm soát tải trọng xe, siết chặt kinh doanh vận tải; chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách.

