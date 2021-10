UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định số 2940 /QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, kế hoạch phát triển đô thị trong giai đoạn tới sẽ có hàng loạt các công trình, dự án ưu tiên đầu tư về hệ thống giao thông; bến xe, bãi đỗ xe; hệ thống cấp nước; hệ thống xử lý nước thải đô thị, chất thải rắn…

Được biết, đến năm 2025, Bình Định phấn đấu toàn tỉnh có 22 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 52,8%. Cụ thể, có 1 đô thị loại 1 là TP. Quy Nhơn; 1 đô thị loại 3 là TX. An Nhơn; 2 đô thị loại 4 là Hoài Nhơn và đô thị Tây Sơn .

Ngoài ra còn có 12 đô thị loại V (đô thị hiện hữu) gồm: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Phước Lộc, Bình Dương, Ngô Mây, Mỹ Chánh, Cát Tiến. Và 6 đô thị loại 5 (hình thành mới) gồm: Phước Hòa, Phước Sơn, huyện Tuy Phước; An Hòa, huyện An Lão; Cát Khánh, huyện Phù Cát; Canh Vinh, huyện Vân Canh; Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

Kế hoạch phát triển đô thị trong giai đoạn tới sẽ có hàng loạt các công trình, dự án ưu tiên đầu tư về hệ thống giao thông; bến xe, bãi đỗ xe...

Đặc biệt, tỉnh cũng đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 52,8%. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị với đô thị loại I đạt từ 23% trở lên; đô thị loại III và IV đạt từ 20% trở lên; đô thị loại V đạt từ 16% trở lên.

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng tại đô thị loại I đạt 20% trở lên; đô thị loại III và IV đạt 10% trở lên; đối với đô thị loại V đạt từ 2% trở lên.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 30m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,5%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ xuống 0,5%.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã đưa ra danh mục hàng loạt dự án ưu tiên đầu tư về hệ thống giao thông; bến xe, bãi đỗ xe; hệ thống cấp nước; hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn.

Các công trình, dự án ưu tiên đầu tư được sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; nguồn vốn đóng góp và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; các nguồn huy động hợp pháp khác.

Nhật Minh