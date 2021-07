Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cơ quan thuế đã thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt kết quả 656.374 tỷ đồng, tương đương 58,8% dự toán.

Báo cáo của ngành Thuế tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2021 cho hay, bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số 01, 02 và các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai cụ thể hóa thành 9 nhiệm vụ trọng tâm và 25 nhóm giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 656.374 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán, bằng 114,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 18.725 tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán, bằng 87,8% cùng kỳ, trên cơ sở giá dầu thô bình quân khoảng 59,1 USD/thùng, bằng 131,3% giá dự toán, bằng 118,4% cùng kỳ, sản lượng ước đạt 5 triệu tấn, bằng 62,3% dự toán, bằng 98,8% sản lượng cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 637.649 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, bằng 115,3% cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 558.838 tỷ đồng, bằng 56,9% dự toán, bằng 114,5% cùng kỳ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, việc kiểm soát tốt tình hình dịch ở trong nước từ nửa cuối năm 2020 tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh trong nước cơ bản khôi phục, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ quý IV/2020, quý I/2021.

Nếu loại trừ các khoản thu đột biến trong 6 tháng đầu năm và yếu tố chính sách do thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất thì tổng thu do cơ quan thuế quản lý 6 tháng tăng 4% so với cùng kỳ, thu nội địa trừ đất tăng 2,5%, thu nội địa từ thuế phí tăng 5,7%.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá do được hưởng lợi từ các chính sách tài khóa, tiền tệ của năm 2020, trong đó, một số ngành đạt mức tăng trưởng cao, nóng như: Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... góp phần quan trọng vào số thu trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, khối các ngân hàng thương mại có số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý IV/2020 và nộp sau quyết toán tăng 72,9% so với cùng kỳ tương đương khoảng 6.000 tỷ đồng.

Thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản tăng 61,7% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 8.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm 2021, sau đợt ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2020, hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ tương đương với tăng khoảng 3.500 tỷ đồng.

Thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng gấp 2,47 lần cùng kỳ, tương đương tăng khoảng 2.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, dẫn đến lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tiêu thụ trong tháng 12/2020 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ (theo quy định sẽ kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) trong tháng 1/2021), dẫn đến số thu ngân sách từ các doanh nghiệp (DN) sản xuất, lắp ráp ô tô tăng 47,1% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 11.200 tỷ đồng...

Kết quả thu ngân sách theo địa bàn 6 tháng đầu năm cho thấy, đa số các địa phương đạt tiến độ thu khá so với dự toán. Có 48 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt trên 55%. Có 12 địa phương thực hiện đạt từ trên 50% đến dưới 55% dự toán. Mặc dù vậy vẫn còn 3 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 50%) là Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình.

Năm 2021, cơ quan thuế các cấp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát tại nhiều khu vực trên toàn cầu với những biến chủng mới, nguy hiểm hơn, tác động đến tình hình kinh tế-xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong đó có những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam tại một số khu vực như châu Mỹ, Nam Á, Đông Nam Á...

Mặc dù vậy, ông Tuấn cho biết việc kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 ở trong nước từ nửa cuối năm 2020 đã tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh trong nước cơ bản trở lại bình thường. Cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp của Chính phủ kịp thời, hiệu quả đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ quý 4/2020 và, quý 1 năm nay.

“Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai cụ thể hóa thành 9 nhiệm vụ trọng tâm và 25 nhóm giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế,” ông Tuấn nói.

Linh Ngọc