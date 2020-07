Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phấn đấu hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao về tuần tra, kiểm tra kiểm soát, tỷ lệ kiểm tra xử lý đạt trên 90%.

Tại đại hội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Lê Huy Sinh cho hay, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đề ra những phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu.

Cụ thể, duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp theo quy định; thường xuyên nắm chắc tình hình trên biển, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ; luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ ngay khi có lệnh; triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật; phòng chống các loại tội phạm, vi phạm; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý an ninh, trật tự, an toàn, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển vững chắc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phấn đấu hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao về tuần tra, kiểm tra kiểm soát, tỷ lệ kiểm tra xử lý đạt trên 90%; phát hiện, đấu tranh bắt giữ, xử lý từ 2 - 3 vụ buôn lậu, gian lận thương mại hoặc giá trị tang vật, tài sản, hàng hóa tịch thu từ 2 đến 3 tỷ đồng; 10 - 12 vụ án ma túy, trong đó chủ trì khởi tố từ 2 - 3 vụ trở lên; luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển…

Hải Văn