Các hoạt động của Chủ tịch Nước tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 đều nhằm 3 mục tiêu trước mắt là ứng phó với đại dịch COVID-19, giải quyết hậu quả của đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cho hay, trong bối cảnh đó, việc Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của chúng ta tham gia và phát biểu tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng và các hoạt động lớn nhất trong năm của Liên hợp quốc tại các diễn đàn đa phương có một ý nghĩa rất đặc biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao và cam kết rất mạnh của Việt Nam với cương vị là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong hai năm qua (2020-2021).

Theo đại sứ Đặng Đình Quý, bên cạnh phiên thảo luận chính tại Đại hội đồng, Chủ tịch nước dự 3 phiên họp cấp cao nữa. Đó là phiên về hệ thống an ninh lương thực toàn cầu, phiên cấp cao về an ninh khí hậu tại Hội đồng Bảo an và phiên thảo luận cấp cao toàn cầu về ứng phó với đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước tiếp rất nhiều nguyên thủ quốc gia; gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với rất nhiều nguyên thủ quốc gia đồng thời tiếp rất nhiều đối tác Mỹ.

Tất cả những hoạt động này đều nhằm 3 mục tiêu trước mắt là ứng phó với đại dịch COVID-19, giải quyết hậu quả của đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch. Đây là những thách thức trực tiếp đối với chúng ta cũng như đối với toàn cầu.

Song song với việc đó thì đây là dịp để Chủ tịch nước trao đổi với nguyên thủ các quốc gia khác về những định hướng đối với toàn nhân loại, làm sao để tiếp tục thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững cho đến năm 2030.

Đây cũng là những thách thức chung cho nên chuyến đi này vừa có ý nghĩa thiết thực trực tiếp với những việc trước mắt, đồng thời đối với những mục tiêu lâu dài.

