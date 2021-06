Sáng nay 30/6, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước có chuyến thăm, làm việc tại huyện Vị Xuyên.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước về tình hình phát triển KT – XH, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo QP – AN, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lãnh đạo huyện Vị Xuyên cho biết: Vị Xuyên là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển mạnh; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất trồng cây hàng năm đạt 65 triệu đồng; huyện có 9/22 xã đạt chuẩn NTM; giáo dục, y tế được quan tâm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%. Triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 16,22%; mỗi năm giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động. Năm 2021, có 423 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng NTM; 546 nhà ở hoàn thành theo chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; công tác an sinh xã hội được quan tâm; QP – AN được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi làm việc tại Hà Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Phó Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng tốt đẹp với mảnh đất Hà Giang; cảm ơn những công lao to lớn, hy sinh, mất mát của các Anh hùng, liệt sỹ và nhân dân mảnh đất địa đầu đã không chịu khuất phục gian khổ, giữ vững bình yên phên dậu Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, Hà Giang có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, người dân nặng tình nghĩa nên có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển KT – XH. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng thay đổi tư duy; phát triển kinh tế nông nghiệp để nâng cao đời sống người dân; quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công; hàng nghìn căn nhà được xây giúp bà con ổn định cuộc sống, gắn bó với mảnh đất biên cương.

Biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định nhiều nhiệm vụ chiến lược quan trọng và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội tới đây sẽ đưa ra nhiều quyết sách lớn trong nhiệm kỳ; trong đó, có các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Hà Giang tiếp tục năng động, sáng tạo, phấn đấu trở thành điểm sáng trong vùng; xác định bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu; tăng cường tiềm lực QP – AN từ chính người dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; chăm lo đời sống người dân ngày một ổn định, ấm no. Phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

