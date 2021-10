Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 14, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành thực hiện nghiêm Công điện số 13/CĐ-PCTT ngày 6/10 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Do ảnh hưởng của bão số 7, từ chiều 9/10, vùng biển ngoài khơi Thái Thụy- Tiền Hải gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,0-3,5m; biển động mạnh; rủi ro thiên tai cấp độ 3. Trên đất liền, các khu vực trong tỉnh Thái Bình có gió mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8.

Để chủ động ứng phó với bão số 7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 14, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành thực hiện nghiêm Công điện số 13/CĐ-PCTT ngày 6/10 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 14, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành thực hiện nghiêm Công điện số 13/CĐ-PCTT ngày 6/10 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận yêu cầu nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 9 giờ ngày 9/10; khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, không để xảy ra va chạm, chìm tàu tại nơi neo đậu.

Di dời người lao động nuôi trồng thuỷ sản, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm, vùng bãi thấp ven sông, cửa sông, ngư dân ở phương tiện trên sông, trên biển ở các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy vào nơi an toàn; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông. Đến trước 18 giờ ngày 9/10, các công việc này phải hoàn thành.

Với những diện tích lúa mùa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch, các địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện để thu hoạch với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Các đơn vị quản lý thủy nông cử cán bộ thường trực 24/24 theo dõi mực nước, mở tối đa các cống dưới đê, kể cả các cống qua đê bối, tiêu triệt để nước trong hệ thống. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xã, phường, thị trấn khơi thông dòng chảy, tháo cạn nước trên mặt ruộng phục vụ thu hoạch lúa mùa, bảo vệ cây vụ đông đã trồng; triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu và các công trình đang thi công, chống tràn các vị trí đê thấp, đê bối tại các tuyến đê cửa sông, đê biển; đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở khu vực bờ bao vùng cửa sông, ven biển, đề phòng bão đổ bộ trong điều kiện triều cường kết hợp nước dâng do bão gây tràn, vỡ bờ bao. Nếu phát hiện công trình không đảm bảo an toàn, địa phương phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay.



Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh, cán bộ kỹ thuật làm công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão năm 2021 đến ngay vị trí được phân công để chỉ đạo, đôn đốc việc thu hoạch lúa mùa, xử lý sự cố đê điều, đặc biệt là ở các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống trên tuyến đê cửa sông, đê biển...

Vũ Thư