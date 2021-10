Mưa lớn kéo dài đã làm nước dâng cao gây vỡ một đoạn bờ bao ngăn nước trên địa bàn xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) lúc 12 giờ trưa 14/10.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cho hay, do ảnh hưởng của bão số 8 khiến tràn bờ bao nhiều diện tích nuôi trồng thuỷ sản của huyện Thái Thụy, đặc biệt là gây vỡ bờ bao dài khoảng 25 m tại K43+300 tại xã Trà Giang (huyện Kiến Xương) trên đê hữu Trà Lý, gây ngập nhiều diện tích lúa. Đến sáng 15/10 sự cố này đã cơ bản được khắc phục.

Đoạn bờ bao bị vỡ.

Bờ bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp do UBND xã Trà Giang quản lý có chiều dài 7 km; trong đó, có 144 hộ canh tác lúa với tổng diện tích 70 ha và 3 ha nuôi trồng thủy hải sản. Khoảng 13 giờ ngày 14/10, qua kiểm tra chính quyền địa phương phát hiện 1 đoạn bờ bao dài khoảng 25 m sát sông Trà Lý bị sạt lở và vỡ, gây ngập chìm toàn bộ diện tích lúa chưa kịp thu hoạch khoảng 60 ha. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng và báo cáo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để có phương án hỗ trợ, giải quyết sự cố nhanh nhất.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, huyện đã huy động lực lượng hộ đê gồm nhân dân địa phương, công an, quân đội với tổng số khoảng 300 người cùng phương tiện máy móc, vật tư như cọc tre, bao tải cát, bạt… nhanh chóng xử lý hiệu quả sự cố. Các lực lượng đã làm việc thâu đêm để kịp thời xử lý, đến sáng 15/10 sự cố vỡ bờ bao tại xã Trà Giang đã cơ bản được khắc phục.

Hiện tại, nước đã rút nên đã giảm thiểu thiệt hại đến diện tích lúa chưa thu hoạch của nông dân. Tuy nhiên, về lâu dài, sau khi tạnh mưa, địa phương sẽ tiếp tục gia cố, rà soát lại toàn tuyến, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Nguyên nhân sự cố là do nước dâng do bão kết hợp triều cường lớn nhất trong tháng (trên 3m) và không khí lạnh gây gió to, sóng lớn gây vỡ bờ.

Theo chỉ đạo, các lực lượng xung kích trong chiều tối nay tiếp tục bám trụ tại hiện trường, theo dõi tình hình, khi mực nước xuống giới hạn cho phép sẽ tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư tổ chức hàn khẩu.

Vũ Thư