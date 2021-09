Lãnh đạo tỉnh Thái Bình chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho DN một cách thực chất, hiệu quả. Chuẩn bị tốt cho hội nghị trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án lớn trên địa bàn.

Thông tin tại cuộc họp của UBND tỉnh Thái Bình để nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 hôm 31/8 cho hay, tháng 8/2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp song với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương, đơn vị nên đã bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân đồng thời giữ vững ổn định phát triển kinh tế.

Cuộc họp của UBND tỉnh Thái Bình để nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 hôm 31/8.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 35,9% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng ước đạt 48.619 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích lúa mùa đã gieo cấy đạt 76.688 ha, các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tổng diện tích cây màu hè thu đã trồng là 8.934 ha vượt 48,9% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích thu hoạch đạt 47,8% tổng diện tích.

Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm duy trì ở mức ổn định, chăn nuôi lợn có tín hiệu phát triển. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, tổng thu ngân sách 8 tháng ước thực hiện đạt 14.287 tỷ đồng, bằng 97,6% dự toán, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thu nội địa ước đạt 6.084 tỷ đồng, bằng 89,4% dự toán, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đến ngày 20/8, Thái Bình đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 49 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung trên 10.333 tỷ đồng. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác giám sát, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm cao được triển khai tích cực. Công tác lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục tập trung cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị; Chú trọng chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa; tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai. Tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả. Chuẩn bị tốt cho hội nghị trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện các biện pháp tăng thu và thực hiện tiết kiệm triệt để chi ngân sách.

Ông Thận yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2022; kiểm soát chặt chẽ nợ xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng các dự án, công trình trọng điểm; ngành Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị kế hoạch khai giảng năm học mới bảo đảm ngắn gọn, ý nghĩa; chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19 để bảo đảm chương trình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ 2/9....

Vũ Thư