Tại cuộc họp hôm 31/8, Chủ tịch tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung cao nhất cho việc phòng, chống dịch Covid-19 và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị.

Các tín hiệu tích cực

Tháng 8/2021, Thái Bình cũng như một số tỉnh thành khác trong cả nước gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến tiếp tục phức tạp. Tuy nhiên nhờ sự đồng lòng nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nên đời sống của người dân Thái Bình được đảm bảo, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt 7.626 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 35,9% so với cùng kỳ.

Số liệu thống kê của địa phương cũng cho biết, tổng diện tích lúa mùa đã gieo cấy đạt 76.688 ha, các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tổng diện tích cây màu hè thu đã trồng là 8.934 ha vượt 48,9% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích thu hoạch đạt 47,8% tổng diện tích. Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm duy trì ở mức ổn định, chăn nuôi lợn có tín hiệu phát triển.

Ảnh minh họa

Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, tổng thu ngân sách 8 tháng ước thực hiện đạt 14.287 tỷ đồng, bằng 97,6% dự toán, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thu nội địa ước đạt 6.084 tỷ đồng, bằng 89,4% dự toán, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đến ngày 31/8/2021, đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 57 dự án (28 dự án mới và 29 dự án điều chỉnh) với tổng vốn đăng ký mới và bổ sung trên 16.671 tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký mới trên 16.099 tỷ đồng. Ngày 01/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị công bố giấy chứng nhận đầu tư cho 05 dự án, tổng mức đầu tư sấp sỉ 600 triệu đô. Đây là tín hiệu tích cực đối với thu hút đầu tư nước ngoài vào Thái Bình,

Tại cuộc họp hôm 31/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, khẳng định: Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân nên Thái Bình đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, tạo tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên trước các diễn biến của dịch bệnh hiện nay, Chủ tịch tỉnh Thái Bình vẫn yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung cao nhất cho việc phòng, chống dịch Covid-19 và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị.

Tinh thần chung là nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong phòng, chống dịch. Các cơ quan thông tin tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt phê bình các hành vi cố tình di chuyển về địa phương, không chấp hành nghiêm chỉ đạo “ai ở đâu ở yên đó” của Chính phủ, dẫn tới nguy cơ, hiểm họa lây lan dịch Covid-19 cho cộng đồng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm, Thái Bình xác định tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp; kiểm soát chặt chẽ nợ xây dựng cơ bản. Sẵn sàng kế hoạch bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ... khi đã có nguồn.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành việc lập Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và điều chỉnh quy mô diện tích các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh; phối hợp, tạo điều kiện giúp các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sớm thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp có uy tín, tiềm lực kinh tế; hoàn thiện Kế hoạch xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tại cuộc họp hôm 31/8, lãnh đạo tỉnh Thái Bình nhấn mạnh về việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); triển khai thực hiện tốt Đề án Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI). Hoàn thiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Rà soát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu và tìm thị trường mới, ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động tìm kiếm thị trường, kết nối cung cầu hàng hóa.

Vũ Thư