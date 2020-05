Tháng Công nhân 2020:

Công đoàn Tổng công ty VTC đã phát động phong trào thi đua "Vì VTC phát triển bền vững"; trong toàn thể cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, kế hoạch phát động phong trào năm nay hướng tới mục tiêu: Phấn đấu đạt 110% kế

hoạch doanh thu và lợi nhuận, tăng 10% so với kế hoạch được giao, thu nhập tăng 5% so với kế

hoạch và không thấp hơn năm 2019; Mỗi người lao động quyết tâm phấn đấu tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc bằng 110% so với năm 2019; Gia tăng quyền, lợi ích về vật chất và tinh thần xứng đáng với mức cống hiến của người lao động.

Ảnh minh họa: Thể dục giữa giờ “KHỎE” để tăng năng suất, hiệu quả công việc tại Tổng công ty VTC.

Về Tổ chức thực hiện, Công đoàn cơ sở căn cứ vào mục tiêu chung và điều kiện sản xuất kinh

doanh của đơn vị mình, chủ động phát động thi đua, ban hành tiêu chí đánh giá, phổ biến tới cán

bộ nhân viên; Qua phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến"; Kỹ thuật sáng tạo, kinh doanh tài giỏi, tham mưu hiệu quả"; tìm ra nhân tố mới vì sự phát triển

bền vững của doanh nghiệp; Đề xuất chuyên môn khen thưởng cũng như gia tăng các quyền và

lợi ích về vật chất cũng như tinh thần xứng đáng với sự cống hiến của người lao động và phù hợp

với hiệu quả sản xuất kinh doanh đem lại từ sự cống hiến đó.

Chương trình sẽ đươc thực hiện Sơ kết sau 6 tháng đầu năm và được Tổng kết thi đua vào tháng

1/2021.

Phong Thu