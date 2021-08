Ngày 4/8, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư. Thủ tướng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công anvà yêu cầu triển khai nhanh. Đồng thời, đề nghị Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thực hiện việc này. Trước đó, Bộ Công an đã có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư. Bộ Công an cho biết, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân đã được đưa vào vận hành, khai thác kể từ ngày 1/7/2021. Đến nay, hệ thống đang quản lý tập trung, thống nhất thông tin của gần 100 triệu công dân. Theo Bộ Công an, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịchCovid-19trên cả nước, việc quản lý di biến động người từ vùng dịch tại các địa phương đặt ra rất cấp bách. Từ thực tế trên, Bộ Công an đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống để quản lý công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư. Hệ thống có 2 phân hệ chính gồm: quản lý di biến động của công dân và quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19. Trong đó, phân hệ quản lý di biến động của công dân có chức năng dành cho công dân khai báo y tế sức khỏe trước khi đi qua trạm kiểm soát vùng dịch; và chức năng kiểm tra thông tin công dân đã khai báo y tế dành cho cán bộ tại các trạm kiểm soát. Phân hệ quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho phép cán bộ tại các đơn vị y tế tiến hành kê khai thông tin công dân đi tiêm chủng, bao gồm thông tin cơ bản của công dân và thông tin liên quan đến tiêm chủng y tế. Đến nay, hệ thống đã chính thức hoàn thành và có thể đưa vào hoạt động ngay mà không phải đầu tư thêm kinh phí, bố trí thêm nguồn nhân lực.