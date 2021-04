Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam, đã đại diện Việt Nam dự Đối thoại trực tuyến ba bên mở rộng giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Ngoại trưởng Anh chiều 8/4.

Các bên đã trao đổi về hợp tác ứng phó với dịch COVID-19, phục hồi kinh tế bền vững và chống biến đổi khí hậu.

Các nước ASEAN và Anh cùng chia sẻ đánh giá cần khai thác tốt các tiềm năng của cả hai bên. Các nước tham gia Đối thoại cam kết đẩy mạnh phối hợp ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực y tế và bảo đảm cung ứng, phân phối vaccine, hỗ trợ phục hồi kinh tế bền vững, mở cửa thị trường, trao đổi thương mại, duy trì chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối số, hỗ trợ triển khai Khung phục hồi tổng thể ASEAN, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, phát triển năng lượng sạch, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng xanh, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác thông qua khuôn khổ Hợp tác giữa ASEAN và Anh, hướng đến Hội nghị lần thứ 26 của các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc tế về Biến đổi khí hậu (COP26)…

Trao đổi tại buổi đối thoại, ASEAN và Anh đều chia sẻ đánh giá về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới vốn tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn và có những diễn biến phức tạp, đáng quan ngại. Các nước cũng trao đổi về những diễn biến gần đây tại Myanmar, kêu gọi nỗ lực kiềm chế, giảm căng thẳng, bạo lực, bảo đảm an toàn cho người dân, sẵn sàng hỗ trợ Myanmar tăng cường đối thoại, tìm ra giải pháp bền vững để ổn định tình hình, duy trì tiến trình dân chủ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng hoan nghênh những kết quả hợp tác tích cực giữa các nước ASEAN và Anh thời gian qua, đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ các nước ASEAN nâng cao năng lực y tế quốc gia, phân phối vaccine công bằng, bình đẳng đến các nước trong khu vực, đồng thời thúc đẩy phục hồi bền vững, hỗ trợ ASEAN triển khai hiệu quả Khung Tổng thể Phục hồi, chú trọng duy trì chuỗi cung ứng, đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững, thúc đẩy tăng trưởng xanh và hỗ trợ chuyển đổi số. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng trông đợi Anh, với tư cách là Chủ tịch của Hội nghị COP26 năm 2021, hỗ trợ tích cực các nước ASEAN thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là giảm thiểu các tác động bất lợi của biến đối khí hậu đối với người dân trong khu vực, nhất là quan tâm hỗ trợ người nghèo và nhóm yếu thế.

Chia sẻ ý kiến các nước tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh cần bảo đảm một môi trường hoà bình, an ninh, ổn định thuận lợi cho phát triển thịnh vượng, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay, đồng thời đề nghị Anh với tư cách là Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ủng hộ các nỗ lực ASEAN nhằm thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin, củng cố và thúc đẩy trật tự dựa trên luật lệ tại khu vực.

Đây là lần thứ hai các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp trực tuyến với Ngoại trưởng Anh theo hình thức ba bên mở rộng, tiếp sau hội nghị trực tuyến lần đầu tiên vào ngày 30/9/2020 với sự chủ trì của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN 2020.

