Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), từ 2018 đến nay, số cuộc tấn công mạng dẫn đến sự cố đã liên tục giảm. Đặc biệt, Việt Nam đã tăng 50 hạng về Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu trong năm 2019.