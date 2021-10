Cuộc họp cấp cao kỷ niệm 60 năm thành lập Phong trào Không liên kết (NAM) (1961-2021) vừa được tổ chức tại thủ đô Belgrade của Serbia, với sự chủ trì của Azerbaijan.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic khẳng định NAM đóng vai trò thiết yếu trong gìn giữ hòa bình và an ninh trên thế giới, quá trình phi thực dân hóa, kiềm chế chạy đua vũ trang và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội công bằng của tất cả các nước. Theo ông, hiện là lúc cần củng cố chủ nghĩa đa phương và trật tự thế giới đa phương bởi không có quốc gia nào có thể một mình chống lại các thách thức chung; hợp tác và đoàn kết quốc tế là con đường duy nhất dẫn đến sự thịnh vượng.

Trong phát biểu ghi hình trước, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định vai trò quan trọng của NAM trên thế giới; kêu gọi tăng cường mức độ bao phủ vaccine trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh rằng các quốc gia cần được hỗ trợ để thích ứng với biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, xử lý vấn đề nợ và giải trừ quân bị. Chủ tịch Khóa 76 Đại hội đồng LHQ Abdulla Shahid cũng đánh giá cao vai trò then chốt của NAM trong hệ thống đa phương toàn cầu 60 năm trước cũng như hiện tại.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng đoàn Việt Nam, chúc mừng những thành tựu của Phong trào trong việc thể hiện vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế, là tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ cho lợi ích và nguyện vọng của nhân loại hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, bình đẳng và bền vững.

Với những thách thức khác nhau mà Phong trào đang phải đối mặt, trong đó có tranh chấp giữa các quốc gia về tài nguyên, chủ quyền, lãnh thổ, khu vực biển, cũng như suy thoái kinh tế và bất bình đẳng xã hội sâu sắc hơn do đại dịch COVID-19, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai kêu gọi các thành viên NAM cần tiếp tục tăng cường hợp tác đa phương, cả ở cấp độ toàn cầu và khu vực, nâng cao tiếng nói của Phong trào trên trường quốc tế, góp phần giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, đảm bảo tiếp cận công bằng đối với vaccine và thuốc điều trị COVID-19, hướng tới phục hồi bao trùm và bền vững từ COVID-19.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc duy trì và thúc đẩy an ninh khu vực theo phương châm ASEAN vững mạnh sẽ đóng góp tích cực vào việc củng cố NAM. Với tư cách là thành viên có trách nhiệm của NAM, ASEAN và Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam luôn đề cao các mục tiêu và nguyên tắc của Phong trào trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, đặc biệt trong việc giữ gìn an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Bế mạc cuộc họp chiều 12/10, Tóm tắt của Chủ tịch cuộc họp nhấn mạnh sự tri ân của các nước thành viên đối với các nhà lãnh đạo sáng lập NAM 60 năm trước đã xây dựng Phong trào nhằm thúc đẩy sự chung sống hoà bình và phát triển bền vững của các nước.

Chủ tịch cuộc họp cũng nhấn mạnh Phong trào cần tiếp tục duy trì tầm quan trọng, tính hiệu quả của phong trào trong việc đối phó với những thách thức đối với an ninh, hoà bình và phát triển của thế giới như vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền, phân biệt chủng tộc và bài ngoại, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu khác đáng quan ngoại.

Tóm tắt của Chủ tịch cuộc họp cũng nhấn mạnh việc đề cao chủ nghĩa đa phương và đoàn kết quốc tế, đánh giá cao các sáng kiến của Azerbaijan - Chủ tịch NAM - trong việc lãnh đạo Phong trào ứng phó với đại dịch COVID-19 và kêu gọi tăng cường tiếp cận công bằng vaccine COVID-19, kêu gọi các bên liên quan bãi bỏ những trở ngại làm hạn chế xuất khẩu và vận chuyển vaccine.

Các thành viên cũng bày tỏ sự ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine với thủ đô là Jerusalem, lên án việc áp đặt trừng phạt đơn phương đối với một số thành viên phong trào, trái với Hiến chương LHQ và các nguyên tắc luật pháp quốc tế, đồng thời cho rằng Phong trào cần tiếp tục tiến hành đổi mới để thích ứng với bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và sâu sắc.

Phương Liên