Vĩnh Phúc đang thực hiện 5 trụ cột về an toàn giao thông đường bộ theo hướng tiếp cận hệ thống an toàn giao thông hiện đại, bảo đảm hoạt động giao thông an toàn, thông suốt.

Với mục tiêu thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Vĩnh Phúc đang thực hiện 5 trụ cột về an toàn giao thông đường bộ theo hướng tiếp cận hệ thống an toàn giao thông hiện đại, bảo đảm hoạt động giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả, thân thiện môi trường. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về an toàn giao thông theo công nghệ hiện đại; trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Phấn đấu hàng năm giảm 5 - 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ và không để xảy ra ùn tắc giao thông. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phát triển văn hóa giao thông trong cộng đồng. 100% các bậc học và người tham gia giao thông được giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Vĩnh Phúc phấn đấu hàng năm giảm 5 - 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ và không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông hiện có, đầu tư xây dựng mới các công trình trọng điểm, công trình có yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực vận tải, giảm thiểu tai nạn giao thông trên hệ thống giao thông đường bộ.

Xóa bỏ kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ. Bảo đảm 100% các tuyến đường bộ xây dựng mới, nâng cấp cải tạo phải được thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông theo quy định. Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và chống tái lấn chiếm trên đất hành lang an toàn đường bộ không gây gia tăng ùn tắc, tai nạn giao thông;

Xây dựng, phân làn đường dành riêng cho mô tô, xe gắn máy, xe đạp trên các tuyến đường bộ khi có đủ điều kiện. 100% khu vực cổng trường học nằm trên các tuyến đường huyện các đường trục chính đô thị được tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, tỉnh sẽ loại bỏ 100% xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế ba, bốn bánh không được tham gia giao thông. Triển khai kiểm soát phát thải khí thải định kỳ đối với xe mô tô, xe gắn máy có động cơ xăng tham gia giao thông theo lộ trình. 100% chủ xe ôtô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ và nộp phạt vi phạm.

Kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ cả 3 tiêu chí

Trong giai đoạn 2026 - 2030, hàng năm tỉnh sẽ kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về an toàn giao thông, hoạt động hiệu quả, ổn định, bền vững từ tỉnh đến huyện, thành phố. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

Tiếp tục đầu tư nguồn lực để trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tuần tra, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm; kiểm soát tải trọng xe vận tải hàng hóa trên các tuyến đường bộ;

Phấn đấu 95 - 100% hệ thống đường huyện được xây dựng và lắp đặt đầy đủ các công trình, trang thiết bị bảo đảm an toàn giao thông. Hoàn thiện hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em;

Đồng thời, hình thành văn hóa giao thông an toàn và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Người dân hình thành thói quen tham gia giao thông bằng dịch vụ vận tải công cộng, đi bộ và đi xe đạp…

Giai đoạn 2031 - 2045, hướng đến mục tiêu không có người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về an toàn giao thông. Phát triển vận tải hành khách công cộng. Xây dựng hệ thống đường bộ, hệ thống cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu y tế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh hiện đại, có khả năng đáp ứng tối đa yêu cầu cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông.

Hà Lan