Tỉnh Vĩnh Phúc quán triệt phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với 6 nguyên tắc cơ bản, cốt lõi.

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động, linh hoạt triển khai các biện pháp ứng phó. Tỉnh đã xây dựng đủ kịch bản, phương án có thể xảy ra nhằm kiểm soát chặt và nắm chắc diễn biến dịch bệnh để đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp nhất với thực tế của địa phương. Đặc biệt, tỉnh quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép.

Bên cạnh đó, toàn hệ thống chính trị cũng tập trung cao nhất, trách nhiệm cao nhất cho công tác phòng, chống dịch, dành tối đa thời gian cho công tác chỉ đạo, kiểm tra cơ sở, hỗ trợ doanh nghiệp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sản xuất.

Kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù trong chống dịch và phát triển kinh tế như hỗ trợ mở rộng xét nghiệm, hỗ trợ tiêm vắc xin miễn phí cho toàn dân, người lao động… Chủ động xây dựng các kế hoạch, các phương án phòng, chống dịch, tổ chức diễn tập để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân chủ động biết và gắn trách nhiệm của mình với vai trò là chủ thể của mặt trận phòng, chống dịch. Vĩnh Phúc quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành vùng xanh” bền vững trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Vĩnh Phúc quán triệt thực hiện 6 nguyên tắc cơ bản để đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, ủy quyền cho UBND cấp huyện chủ động quyết định những công việc thuộc phạm vi địa bàn nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc triển khai các giải pháp cấp bách ở cơ sở. Tỉnh cũng ban hành đề án tháo gỡ điểm nghẽn khơi thông nguồn lực của 22 sở, ngành và 9 huyện, thành phố, từ đó tạo tiền đề để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức rõ những cản trở phát triển của ngành, lĩnh vực .

Đặc biệt, tỉnh chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh; chủ động tháo gỡ vướng mắc về vấn đề đi lại, ăn ở, sinh hoạt của đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, lao động; vướng mắc về chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn. Tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.

Nhờ đó, nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài được ngăn chặn, kiểm soát. Các chỉ số về kinh tế cũng liên tiếp có mức tăng. Điển hình như chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm 2021 của tỉnh tăng 13,55% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 24.518 tỷ đồng, đạt 80% dự toán và bằng 121% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu hút DDI đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, bằng 234,5% kế hoạch, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tỉnh thu hút được 28 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 779,8 triệu USD và 117,2 triệu USD điều chỉnh tăng vốn, bằng 224,3% kế hoạch, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh đều ổn định. Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được các cấp uỷ quan tâm.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, tình hình dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố còn phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập dẫn đến nhiều khó khăn, hạn chế, gây cản trở nghiêm trọng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc. Do đó, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2021 sẽ rất khó khăn. Bởi vậy tỉnh tiếp tục ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, cần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh trên cả 2 mặt trận chống dịch và phát triển kinh tế.

Quán triệt phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với 6 nguyên tắc cơ bản, cốt lõi: “Y tế là trụ cột, là trung tâm. Kinh tế là cơ sở, là nền tảng. Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết. An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Qua đó từng bước thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt áp dụng cho từng địa phương, bảo đảm hài hòa giữa nới lỏng từng bước và an toàn dịch bệnh. Trong đó đặt mục tiêu sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết.

Đẩy nhanh công tác chuyển đổi số, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường. Chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai...

Hà Lan