Thực hiện nghị định Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Bộ giao thông vận tải cùng các cơ quan liên quan đang tìm nhiều giải pháp nhằm khơi thông hàng hoá, tránh ùn tắc ở các vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Khơi thông hàng hoá

Tong bối cảnh diễn biến phức tạp như hiện nay, cần phải tập trung hạn chế vận tải hành khách và tạo mọi điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa ra vào TP.HCM và các địa phương phía Nam, cần phân luồng tổ chức giao thông, đối với từng tuyến thì quy định rõ những tuyến đường nào được phép lưu thông; đội ngũ lái xe và đội ngũ phục vụ trên xe vận tải phải được ưu tiên tiêm vắc xin.

Trong cuộc họp 18/7 với 63 tỉnh thành, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu nghiên cứu phương án không cần cấp thẻ nhận diện luồng xanh cho những xe tải dễ nhận diện như xe chở rau, củ quả, thực phẩm dễ hỏng. Điều kiện áp dụng là các xe này chỉ di chuyển trong nội vùng Chỉ thị 16.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh từ 0h ngày 19/7, 19 tỉnh, thành phố phía Nam cùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Bộ GTVT cũng khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo tiền phương của Bộ chịu trách nhiệm thường trực kiểm tra, phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà địa phương đề xuất, doanh nghiệp, lái xe kiến nghị.

“Tinh thần toàn ngành giao thông hiện nay, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các Sở GTVT phải khẩn trương, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong nắm bắt thông tin, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đình trệ lưu thông hàng hóa, đảm bảo hàng hóa đến được tay người dân”, Bộ trưởng yêu cầu.

Tháo gỡ khó khăn vận chuyển hàng hoá vào các khu vực cách ly theo chỉ thị 16

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thống nhất phương án không yêu cầu lái xe và người đi cùng phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 khi di chuyển trong phạm vi 19 tỉnh thành phía Nam. Phương án này được giao cho Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể.

Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ, tình hình giao thông tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến quốc lộ, cao tốc và các chốt trên các tuyến đường đến TP.HCM trong ngày 18/7 cơ bản thông thoáng, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Phầm mềm "luồng xanh"

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tận dụng lợi thế công cộng nhằm giảm tải thủ tục hành chính gây khó khăn cho người dân. Về phần mềm đăng ký hoạt động “luồng xanh”, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã “đúng hẹn” khi xây dựng xong phần mềm đăng ký hoạt động trên “luồng xanh” cho xe ô tô vận tải hàng hoá sẵn sàng đưa vào sử dụng từ 19/7. Tổng cục đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện cung cấp tài khoản và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các địa phương.

Ngoài ra, Tổng cục đường bộ Việt Nam cũng thống nhất với Cục Y tế của Bộ GTVT triển khai tăng cường thêm nhân lực (y, bác sĩ), thiết bị vật tư y tế của ngành giao thông vận tải cho các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng để hỗ trợ công tác xét nghiệm nhanh theo quy định của Bộ Y tế cho lái xe, người phục vụ theo xe nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho vận chuyển hàng hóa được lưu thông.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an cũng đã giao trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh, thành phố phối hợp với Sở GTVT thống nhất phương án cấp phù hiệu liên tỉnh, nội tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục đường bộ trong triển khai cấp mã QR CODE, lập “luồng xanh” lưu thông hàng hóa.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có phương án phân luồng từ xa, nhận diện từ xa để đảm bảo giao thông thông suốt, phân “luồng xanh” ưu tiên đối với phương tiện chở hàng thiết yếu, xe cứu thương…

Trước đó, Tổng cục đường bộ đã phối hợp VNPT xây dựng thí điểm hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera, dự kiến thử nghiệm từ ngày 15/7 để phân tích dữ liệu nhận diện các trường hợp vi phạm của lái xe và hành khách trên xe trong đó có hành vi không đeo khẩu trang trên xe, chở quá người quy định, dừng đỗ không đúng quy định.

Sử dụng nhóm Zalo để trao đổi, xử lý nhanh các vấn đề ùn tắc tại các chốt kiểm soát phía Nam để hàng giờ, hàng ngày nắm bắt tình hình và giải quyết nhanh nhất các vướng mắc khó khăn khi phương tiện vận chuyển hàng hóa bị ùn tắc tại các chốt kiểm soát. Đồng thời, cũng phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại bến xe, trạm ngừng nghỉ và trên phương tiện vận tải.

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản số 6434 chỉ đạo Tổng cục ĐBVN chủ động phối hợp với UBND TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam bộ, và các tỉnh giáp ranh TP.HCM để tổ chức phân luồng, tuyến vận tải hàng hóa, bảo đảm thường xuyên thông suốt 24/24; tăng cường lực lượng để giải quyết nhanh nhất không để tình trạng ùn tắc tại các chốt phòng chống dịch bệnh, các điểm khai báo y tế; bảo đảm an toàn dịch bẹnh cho lái xe, phương tiện và phòng chống lây lan dịch bệnh hiệu quả; chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng CSGT tổ chức phân luồng giao thông kịp thời để phương tiện lưu thông ổn định, thuận lợi; chỉ đạo các Doanh nghiệp không để tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển…

Bài và ảnh: Nam Hải