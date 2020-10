Thương hiệu trang sức DOJI vừa ra mắt bộ sưu tập “The Wonder Things” đậm chất thời trang cùng quà tặng hấp dẫn như lời chúc ý nghĩa gửi đến phái đẹp dịp 20/10.

20/10 là dịp đặc biệt để mỗi người bày tỏ tình cảm đến những người phụ nữ mình yêu thương qua lời chúc ngọt ngào, những đóa hoa tươi thắm hay món quà đầy ý nghĩa. Với nhiều phụ nữ, đây là dịp để “tự nuông chiều” bản thân với những trang sức phong cách, thời thượng.

DOJI ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương “The Wonder Things” dịp 20/10

Dịp 20/10 này, ngoài những trang sức kim cương với thiết kế chuẩn mực, sang trọng, đẳng cấp, DOJI còn ra mắt bộ sưu tập “The Wonder Things” với thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng mức giá chỉ từ 15 triệu đồng, mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng.

Bộ sưu tập “The Wonder Things” lấy cảm hứng từ những điều nhiệm màu trong cuộc sống của những người phụ nữ ở một thế giới mà họ sẽ được tự do thể hiện, được thỏa sức ước vọng và được khẳng định phong cách của chính mình. Phụ nữ hiện đại ngày nay luôn sống với những đam mê, tự biết “nêm gia vị” cho hành trình của mình, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày “rạng rỡ như hoa”.

Là nhà sản xuất, kinh doanh trang sức và kim cương hàng đầu Việt Nam, DOJI sở hữu những thiết kế tinh tế với những viên kim cương có chất lượng vượt trội, kiểm định quốc tế. Trên chất liệu kim cương 8 Hearts & 8 Arrows, các nhà thiết kế tài năng của DOJI đã thỏa sức sáng tạo những trang sức độc đáo.

Cận cảnh vẻ đẹp của trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng DOJI

DOJI cho biết, kim cương 8 Hearts & 8 Arrows chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong 1 triệu viên kim cương, cho thấy sự quý hiếm của loại kim cương này. Khi quan sát bằng kính chuyên dụng sẽ thấy hiệu ứng ánh sáng phản chiếu hình 8 mũi tên hướng ra cân đối trên mặt đỉnh và khi quan sát từ mặt sau viên kim cương sẽ thấy 8 trái tim chụm vào tâm. Từ những năm 1990, kim cương Hearts & Arrows du nhập sang Mỹ và dần trở nên phổ biến trên thế giới với danh xưng “kiểu cắt siêu lý tưởng của kim cương”.

Viên kim cương có phẩm chất cao, sẽ tạo được phản chiếu toàn phần và độ lấp lánh tạo ra từ sự khuếch tán của ánh sáng chiếu vào viên kim cương. Bởi vậy, trang sức gắn kim cương lý tưởng là trang sức lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn và là giấc mơ của bất kỳ người phụ nữ nào.

Mỗi thiết kế kim cương trong bộ sưu tập “The Wonder Things” gửi gắm một ý nghĩa đặc biệt.

So với các bộ sưu tập kim cương 8 Hearts & 8 Arrows của DOJI đã ra mắt thị trường, bộ sưu tập “The Wonder Things” đã mang đến một nét độc đáo riêng với những thông điệp đặc biệt qua 3 kích thước siêu đẹp của viên kim cương chủ 8 Hearts & 8 Arrows. Đó là kích thước 3.6mm ẩn chứa sự tốt lành, 4.1mm mang tới sự viên mãn và kích thước 4.5mm gửi trọn những điều may mắn tới người sử dụng.

Chỉ từ 15 triệu đồng, phái đẹp đã có thể lựa chọn những món đồ trang sức kim cương quý giá, tôn lên vẻ đẹp rạng ngời cho bản thân.

Không những vậy, khi mua các sản phẩm trong bộ sưu tập này , khách hàng sẽ được nhận kính soi viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows để chiêm ngưỡng hình ảnh 8 mũi tên và 8 trái tim độc đáo.

Từ 10/10 - 20/10/2020, DOJI mang đến chương trình “Rạng rỡ như hoa - Đón quà như ý”. Khách hàng mua sắm tại hệ thống Trung tâm VBTS DOJI trên toàn quốc sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn với tổng trị giá lên tới 2 tỷ đồng. - Hóa đơn dưới 5 triệu đồng, nhận ngay gift card VinID trị giá 200.000 đồng. - Hóa đơn từ 5 - 15 triệu đồng, nhận ngay gift card VinID trị giá 500.000 đồng. - Hóa đơn trên 15 - 30 triệu đồng, nhận ngay gift card VinID trị giá 1,5 triệu đồng hoặc charm vàng 999.9 - Hóa đơn trên 30 - 50 triệu đồng, nhận ngay thẻ ATM (TP Bank) trị giá 3 triệu đồng hoặc đồng hồ Pierre Cardin. - Hóa đơn trên 50 - 100 triệu đồng, nhận ngay thẻ ATM (TP Bank) trị giá 5 triệu đồng hoặc đồng hồ Michael Kors. - Hóa đơn trên 100 triệu đồng, nhận ngay thẻ ATM (TP Bank) trị giá 10 triệu đồng hoặc 2 chỉ vàng 999.9 Thông tin chi tiết xem tại: https://trangsuc.doji. vn/landing-page/rang-ro-nhu- hoa-don-qua-nhu-y Hotline: 18001168

