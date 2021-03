ActionCOACH CBD Firm là Firm Huấn luyện doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Với tầm nhìn “WOW” (Way of wonder - Đường đến đỉnh vinh quang) đã giúp ActionCOACH CBD Firm đạt giải Firm số 2 Thế giới (Xếp hạng 2/83 quốc gia - Giải thưởng được đo lường bằng số lượng khách hàng và doanh thu đạt được cao nhất so với 83 quốc gia khác trong cùng 1 thời điểm). Khách hàng của ActionCOACH CBD Firm có doanh thu từ 10 tỷ đồng - 4,600 tỷ đồng. Từ năm 2015 - 2020 ActionCOACH CBD Firm có khách hàng tăng trưởng từ 10 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng, thậm chí có doanh nghiệp từ 2.000 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng và tạo thêm 10.000 việc làm.