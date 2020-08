Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) vừa công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.908 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ được kiểm soát chỉ 1,1%, với toàn bộ trái phiếu VAMC được tất toán.

Duy trì tăng trưởng, kiểm soát nợ xấu dưới 1,1%

6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh doanh của HDBank đều tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng nguồn vốn huy động đạt 213.932 tỷ đồng, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 178.524 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 168.772 tỷ đồng, tăng 10,3%.

Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 6.346 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 5.664 tỷ đồng, tăng 30,1%. Các mảng hoạt động dịch vụ, đầu tư kinh doanh chứng khoán... đều đạt kết quả tích cực. Đồng thời, chi phí hoạt động được quản trị hiệu quả ở mức 2.738 tỷ đồng giúp hệ số chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động (CIR) giảm từ 47% cùng kỳ năm trước xuống 43,1%. Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để tất toán trước hạn nợ đã bán cho VAMC đồng thời bổ sung nguồn lực xử lý rủi ro tín dụng nếu phát sinh. Do vậy chi phí dự phòng ở mức 700 tỷ đồng, tăng 168 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.908 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ 2019, hoàn thành 51,4% kế hoạch ĐHCĐ giao. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,6% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA đạt 1,97%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng tài sản của HDBank thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1%. Toàn bộ trái phiếu VAMC đã được tất toán sớm hơn kế hoạch. Bên cạnh việc giữ vững chất lượng tài sản, ngân hàng cũng không ngừng củng cố sức khỏe tài chính với hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) tăng từ 10,6% lên 11,5%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn chỉ 21% tiếp tục thuộc nhóm ngân hàng có an toàn vốn và thanh khoản cao nhất.

HDBank đã hoàn thành mở mới 8 chi nhánh và phòng giao dịch, nâng quy mô hoạt động lên 294 điểm giao dịch ngân hàng. Hệ thống điểm giao dịch tài chính tiêu dùng của công ty HDSaison được mở rộng lên 18.025 điểm, tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu về hệ thống kênh phân phối.

Cùng cộng đồng vượt đại dịch

Trước những khó khăn do dịch Covid-19 cùng các yếu tố vĩ mô không thuận lợi, việc HDBank ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, bền vững cho thấy nền tảng vững chắc của HDBank cùng sự chủ động, linh hoạt của ngân hàng khi ứng phó thách thức.

Trong giai đoạn nền kinh tế bước vào bình thường mới, HDBank một mặt triển khai các chương trình quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, đồng thời đưa ra các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi, miễn giảm phí giao dịch nhằm hỗ trợ kịp thời khách hàng vượt qua khó khăn do Covid-19. Ngân hàng dành 24.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; dành 10.000 tỷ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, khách hàng cá nhân mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo…

Bên cạnh các sản phẩm tín dụng, ngân hàng còn triển khai nhiều dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại giúp khách hàng có thêm nhiều tiện ích trên mobile banking, internet banking, cũng như triển khai số hoá các qui trình nội bộ và giao dịch để hướng tới 1 ngân hàng số, không giấy tờ.

HDBank là ngân hàng tiên phong trong dịch vụ mở tài khoản doanh nghiệp hoàn toàn trực tuyến thông qua chữ ký số và cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tham gia Sàn Giao dịch Điện tử Tài trợ Thương mại TradeAssets, để kết nối và xử lý các giao dịch tài trợ thương mại trên nền tảng ứng dụng blockchain. Mới đây, ngân hàng triển khai dịch vụ truy vấn thanh toán toàn cầu qua Swift GPI, giúp khách hàng cập nhật nhanh chóng, chính xác thông tin về tình trạng xử lý giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Song song, ngân hàng đã đồng hành cùng cả nước chống dịch Covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. HDBank cũng tiếp tục là ngân hàng Việt Nam duy nhất 3 năm liền dẫn đầu bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020”.

Vĩnh Phú