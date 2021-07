Theo Cục thống kê Sóc Trăng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản ổn định và có mặt phát triển.

Theo đó tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm là 16.864 tỷ đồng, tăng 3,77% so với cùng kỳ.

Về phát triển nông nghiệp, ngay từ đầu năm ngành Nông nghiệp Sóc Trăng đã xây dựng các kế hoạch để phát triển sản xuất và nuôi trồng, khuyến cáo khung lịch mùa vụ, đặc biệt là trong nuôi tôm và được người dân tuân thủ khá tốt, hạn chế được thiệt hại nên tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát và phòng trừ kịp thời.

Sản xuất lúa vượt kế hoạch, tỉnh đã thu hoạch 185.549 ha, năng suất thu hoạch đạt 66,86 tạ/ha, tăng 1,89% so với cùng kỳ, bằng 1,24 tạ/ha. Toàn tỉnh có 2.622 con trâu, 53.350 con bò, đàn heo thịt đạt 110.000 con, đàn gia cầm toàn tỉnh có 5.890 nghìn con.

Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 ước tính 106.225 tấn, đạt 32,89% kế hoạch, tăng 6,96% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá 52.769 tấn, tăng 3,47% so với cùng kỳ; sản lượng tôm ước 46.426 tấn, đạt 25,95% kế hoạch năm, tăng 12,06% so với cùng kỳ.

Theo Cục thống kê Sóc Trăng, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nửa đầu năm 2021 hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Trong đó, các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thủy sản của tỉnh sản xuất tương đối ổn định, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp tỉnh.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước 6 tháng đầu năm 2021 tăng 13,57% so cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 14,02% so cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục phát triển, ước 6 tháng đầu năm 2021 có 261 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 26% so cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký 1.879,6 tỷ đồng (tăng 16,22%). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3.765 doanh nghiệp đăng ký, với tổng vốn đăng ký 44.465,9 tỷ đồng.

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không tốt đối với hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhưng nhìn chung các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có những cách thức kinh doanh phù hợp để duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác, ước 6 tháng đầu năm 2021 là 29.371,3 tỷ đồng, tăng 21,92% so với cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước 6 tháng đầu năm 2021 là 600 triệu USD, đạt 60% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu thủy sản 455 triệu USD, tăng 38,17% so cùng kỳ năm trước; xuất khẩu gạo 125 triệu USD, tăng 54,32% so cùng kỳ.

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm là 2.737 tỷ đồng, đạt 73,65% so với dự toán năm 2021, tăng 26,35% so với cùng kỳ.

Với một số lĩnh vực xã hội, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình khó khăn của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tỉnh Sóc Trăng cũng chủ động thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo.

Mới đây tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh - tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Sóc Trăng sẽ tập trung thực hiện 13 nội dung trọng tâm, trong đó ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn để sớm phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp nghi nhiễm bệnh; Quản lý và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án; Duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Ngọc Minh