Tập đoàn VNPT có những phương án, chiến lược đảm bảo hoạt động SXKD, sát cánh cùng Chính phủ phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, giữ mức thu nhập ổn định cho người lao động, quyết tâm giữ vững vị trí tiên phong trong Chuyển đổi số quốc gia.

Kết quả 6 tháng vượt khó: Động lực hoàn thành kế hoạch năm

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, ngay từ đầu năm 2021, Tập đoàn VNPT đã có những hành động cụ thể như: điều chỉnh chính sách động lực, cơ cấu lại sản phẩm, tổ chức kinh doanh các sản phẩm hiện có, nâng tốc độ các gói cước di động…

Bên cạnh đó, VNPT cũng đẩy mạnh hợp tác với các khách hàng là các tổng công ty, tập đoàn, ngân hàng, hiệp hội…; tiếp tục triển khai hợp tác toàn diện với UBND các tỉnh, thành phố trên các nước về chuyển đổi số.

VNPT lắp đặt mạng lưới phục vụ các khu cách ly

Với nỗ lực không ngừng, các đơn vị của VNPT đã quyết liệt, tập trung triển khai các kế hoạch hành động, linh hoạt trong điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu của thị trường, của khách hàng. Nhờ đó, kết quả doanh thu và lợi nhuận 6 tháng của Tập đoàn VNPT tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất tập đoàn VNPT đạt 26.503 tỷ đồng, tương đương 45,6% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn VNPT đạt 3.686 tỷ đồng, tương đương 48,2% so với kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Đại diện VNPT cho biết, trong 6 tháng qua, VNPT vẫn đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động bằng với cùng kỳ năm 2020.

Không chỉ hoàn thành về các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, VNPT cũng luôn đồng hành cùng cả nước chống Covid-19. Bên cạnh việc đóng góp 400 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19, VNPT kịp thời có các chương trình hỗ trợ những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Cùng với đó, VNPT nhanh chóng triển khai các chương trình, chính sách phù hợp để hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch.

Đại diện VNPT chia sẻ: “Trước mắt, VNPT đối mặt với nhiều thách thức khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thị trường cạnh tranh hơn… Song, lấy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm làm động lực, Tập đoàn VNPT vẫn quyết tâm cao cho 6 tháng cuối năm với doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 31.673 tỷ đồng”.

Tiếp tục vai trò Tập đoàn công nghệ tiên phong trong chuyển đổi số

Hiện nay, hệ sinh thái số VNPT với nhiều sản phẩm dịch vụ công nghệ cốt lõi đã phủ khắp mọi lĩnh vực: hành chính, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp… đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam; điển hình như bộ giải pháp Chính quyền điện tử của VNPT đã có mặt ở 61/63 tỉnh, thành phố.

VNPT đã và đang khẳng định vị trí tiên phong, vai trò của một tập đoàn công nghệ khi triển khai thành công các dự án công nghệ trọng điểm quốc gia như: Trục liên thông văn bản quốc gia; Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Không chỉ tập trung xây dựng các giải pháp chuyển đổi số cho Chính phủ và các Bộ, ngành, VNPT còn nghiên cứu, triển khai bộ máy điều hành số tại các địa phương. Trong đó, VNPT đã tích cực xây dựng trung tâm điều hành, giám sát thông minh (IOC) tích hợp 10 dịch vụ về giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát dịch vụ hành chính công, văn bản điện tử, dịch vụ kết nối người dân - chính quyền; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, giao thông… Hiện IOC đã được VNPT triển khai tại 32 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, VNPT tiếp tục tập trung nguồn lực để chuyển đổi thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam, hướng đến trở thành doanh nghiệp trụ cột trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, với các dịch vụ chiến lược tập trung vào lĩnh vực số. Theo đó, VNPT đặt mục tiêu làm chủ nhiều nền tảng công nghệ quan trọng, chuẩn hóa các quy trình sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường, cũng như phát triển hệ sinh thái sản phẩm công nghệ thông tin đa dạng và hiện đại hàng đầu tại Việt Nam.

Là tập đoàn công nghệ tiên phong trong nhiều giải pháp chuyển đổi số, VNPT được nhiều chuyên gia và khách hàng đánh giá cao. Điều này đã được khẳng định qua giải thưởng Stevie Awards Asia - Pacific 2021 (Giải thưởng Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương) với 12 giải thưởng danh giá, là tập đoàn công nghệ duy nhất của Việt Nam đạt giải thưởng này 4 năm liền. VNPT còn là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng bảo mật thế giới (Security Global Excellence Awards) với 1 giải Vàng, 2 giải Bạc, 1 giải Đồng. Tập đoàn cũng là doanh nghiệp Việt Nam đạt nhiều giải thưởng đối với sản phẩm, dịch vụ mới tại Giải thưởng công nghệ thông tin thế giới (IT World Awards); với 5 giải Vàng, 2 giải Bạc và 3 giải Đồng.

Ở trong nước, VNPT đã đạt được 16 giải Sao Khuê 2021. VNPT được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021 do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn; lọt Top 10 Công ty Công nghệ thông tin - Viễn thông uy tín năm 2021 (theo Vietnam Report).

Với những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia, VNPT đã được Chính phủ ghi nhận, biểu dương.

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT khẳng định: “Chuyển đổi số không phải là khẩu hiệu. Và VNPT tin rằng, tập đoàn đang thực hiện tốt vai trò này”.

Thúy Ngà